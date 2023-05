I migliori cosplay femminili anime della Niconico Super Conference 2023: tutte le foto

In Giappone ci sono una miriade di eventi dedicati ad anime, manga, videogiochi, light novel e tanto altro ancora, con un ricettacolo di cultura pop che da quelle parti è parecchio amato. I numeri da capogiro non si registrano soltanto al Comiket, ma anche ad altre convention. Negli ultimi giorni, è stato il turno della Niconico Chokaigi.

L'edizione 2023 della Niconico Super Conference 2023 ha visto la presenza, naturalmente, di tante cosplayer affermate che hanno fatto da modelle e posato per alcuni stand di prodotti, promuovendo vari contenuti. Tenutasi tra il 29 e il 30 aprile a Chiba, città nei pressi di Tokyo, sono così andati in scena tanti cosplay dedicati a personaggi di anime e manga, nonostante la fiera sia dedicata principalmente alla scena di internet nata sul circuito NicoNico e non soltanto ai famosi fumetti. Ecco quali sono stati i migliori cosplay della Niconico Super Conference 2023, visibili tutti nella galleria in basso.

Si parte con un cosplay di Ai Hoshino di Oshi no Ko, anime che ha già catturato le attenzioni di tutti nonostante i pochissimi episodi trasmessi fino a ora, interpretata da Emilia Sakurai. C'è poi un cosplay di Hitori Goto da Bocchi the Rock preparato da Shinamon, tutto a tinte rosa; spazio anche alle light novel con un cosplay di Kurumi Tokisaki da Date a Live, preparato da An Shiratsuki. Karen Abe torna invece su un anime che ha appassionato tutti nel 2022, la commedia romantica a tinte ecchi My Dress-Up Darling con un cosplay di Shizuku-tan. C'è spazio anche per un particolare cosplay di Kisaki, personaggio del videogioco mobile diventato poi anche anime Blue Archive, interpretata da Rinashi.

Più di nicchia il lavoro di Makiho, cosplayer che ha proposto Liliel di 2.5D Dimentional Seduction, un manga che gioca anch'esso sul mondo dei cosplay e che non ha ancora visto una trasposizione anime. Non poteva mancare infine un cosplay a tema ONE PIECE con questa Trafalgar Law al femminile, vista in uno degli ultimi capitoli del manga di Eiichiro Oda. Qual è il vostro preferito dell'elenco?