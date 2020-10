I migliori cosplay di Goku: 4 foto sul protagonista di Dragon Ball Super

È dal 1984 che Goku affascina i lettori giapponesi, fascino che si è poi esteso prima agli spettatori dell'anime sempre nipponici e poi pian piano al resto del globo, con Dragon Ball che è diventato un emblema dello shonen e dell'animazione giapponese.

Eppure non sono in molti cosplayer a riuscire a replicarlo fedelmente. Inutile dire che ci vuole un ottimo fisico, ben scolpito e massiccio, senza contare che è poi difficile replicare in modo fedele i capelli senza farli sembrare di plastica o di bassa qualità. Ma ci sono stati alcuni cosplayer che comunque ci hanno provato e hanno ottenuto un ottimo risultato. Vediamo quattro cosplay di Goku pubblicati nel corso degli ultimi anni.

Il primo che vi presentiamo è quello dei primi due post, realizzato da Cosplay Minney. Il protagonista di Dragon Ball prende davvero vita sia in versione Ultra Istinto che in quella di Super Saiyan. Queste foto sono solo una piccola parte della massiccia produzione del cosplayer che più volte si è dedicato a Goku. Foto, espressioni e fotografia però lo rendono davvero un cosplay efficace.

Il secondo cosplay è invece stato realizzato da Dat-Baka diversi anni fa e ci fornisce una visione diversa di Son Goku. Il personaggio non è nelle classiche pose da battaglia dove mostra i muscoli, bensì è sorretto da un fedelissimo Crilin, in versione Super Saiyan e ricco di ferite, probabilmente dopo una battaglia. La realizzazione del trucco e dei capelli, oltre che della posa e dell'espressione, conferisce tantissimo realismo a questo cosplay.

Passiamo al terzo cosplay, creato dal fan Goku Flex. Come suggerisce il nome, anche questo cosplay si è concentrato molto sul saiyan di Dragon Ball. Nei tre post che abbiamo condiviso in calce lo vediamo in versione Super Saiyan Blue, dove dà sfogo alla sua potenza e al suo fisico muscoloso e ben allenato, e in versione Ultra Istinto completo.

Infine torniamo agli albori di Dragon Ball. Torniamo a quel momento dove Goku aveva appena dodici anni e aveva appena smesso di vivere tra i monti. Un giovanissimo fan è stato travestito dal Goku più tenero che possiate vedere. Purtroppo la foto è anonima, ma in ogni caso il suo cosplay ci dà modo di dare uno sguardo a una versione diversa dell'eroe.

Sulle nostre pagine nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo presentato anche un Goku Super Saiyan 3 e un cosplay di Goku al femminile. Quali sono le vostre preferenze?