Quali sono i migliori episodi di Sword Art Online? La classifica secondo un sondaggio

Attualmente tutti conoscono SAO, acronimo di Sword Art Online. Le light novel scritte da Reki Kawahara negli anni sono state trasformate in anime, con varie stagioni che raccontano le varie fasi dei volumi finora pubblicati, riscontrando un successo di altissimo livello non soltanto in Giappone ma anche nel resto del mondo.

Ora che SAO ha compiuto 10 anni nel mondo degli anime, ci sono tanti festeggiamenti in corso. C'è chi si sta gettando in una nuova visione di Sword Art Online partendo dalla prima stagione e arrivando fino ad Alicization, chi invece attende i nuovi film targati Progressive. Intanto, l'account ufficiale dell'anime ha indetto un sondaggio particolare, che ha decretato i venti migliori episodi di Sword Art Online.

L'immagine pubblicata dall'account su Twitter afferma che l'episodio 24 di Sword Art Online II è il migliore della serie. Ecco la top 10:

Sword Art Online II episodio 24 Sword Art Online Alicization episodio 24 Sword Art Online episodio 9 Sword Art Online Alicization - War of Underworld episodio 19 Sword Art Online episodio 14 Sword Art Online Alicization - War of Underworld episodio 20 Sword Art Online episodio 11 Sword Art Online episodio 8 Sword Art Online Alicization - War of Underworld episodio 18 Sword Art Online II episodio 12

Nell'immagine c'è poi anche la classifica che va dall'11° al 20° posto. Voi concordate con l'elenco? Fateci sapere i vostri episodi preferiti di Sword Art Online.