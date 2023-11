I migliori film dello Studio Ghibli, sconosciuti al pubblico: li avete mai visti?

Tutti abbiamo visto, almeno una volta, Il mio Vicino Totoro, La città incantata oppure Il castello errante di Howl, ma ci sono dei film dello Studio Ghibli che non sono così popolari. Nonostante ciò, vanno assolutamente recuperati: ecco alcuni titoli!

Pom Poko è un film gravemente sottovalutato ideato dal leggendario Isao Takahatao, in pieno stile Ghibli. La storia segue un villaggio di cani procione, chiamati tanuki, basati sul folklore giapponese. Tutti i suoi personaggi sono adorabili e assolutamente da scoprire. Oltre ad essere un lungometraggio divertente e affascinante, affronta temi importanti come la salvaguardia della natura.

Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento è uno dei capolavori più recenti dello studio e che non può assolutamente passare inosservato. La sua ambientazione è eccezionale, curata in ogni minimo dettaglio, che farà impazzire i fan dei lungometraggi dello Studio Ghibli.

I sospiri del mio cuore è un film del 1995, diretto da Yoshifumi Kondō e scritto da Hayao Miyazaki, racconta una storia d'amore fra due giovani in modo singolare e affascinante. I due personaggi principali sono legati dal tema della musica, che riecheggia nell'intero film.

Da questo lungometraggio, ne è stato tratto quello che si potrebbe considerare un suo spin-off. La ricompensa del gatto è stato diretto da Hiroyuki Morita. Non presenta gli stessi temi della storia originale e questo la rende un'opera godibile a se stante.

Come bonus, vogliamo aggiungere un capolavoro dello Studio Ponoc. Molti animatori e registi di Ghibli sono infatti confluiti in questa casa d'animazione e hanno lavorato anche per il recente film di Miyazaki il Ragazzo e l'Airone. Mary e il fiore della strega è una nuova creazione co-scritta e diretta da Hiromasa Yonebayashi e offre una storia incantevole mista ad un'ambientazione curata in ogni piccolo dettaglio.