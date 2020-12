I migliori manga del 2020 secondo un sondaggio con 46000 utenti: ecco la top 10

Il 2020 si è quasi concluso, ormai mancano uno o al massimo due capitoli per i manga in corso. C'è ONE PIECE che si prepara al capitolo 1000, chi continua la sua avanzata come Jujutsu Kaisen, senza poi contare i tanti manga conclusi da The Quintessential Quintuplets a Demon Slayer.

Sono tanti i manga che hanno segnato questo 2020 e per questo il sito Alu.jp ha deciso di indire un sondaggio tra i suoi utenti per decidere il miglior manga del 2020. Con oltre 46.000 partecipanti, il sondaggio ha avuto un esito che per qualcuno può risultare sorprendente.

Jujutsu Kaisen Chainsaw Man Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Haikyu!! Spy x Family My Hero Academia Oshi no Ko L'attacco dei Giganti - Shingeki no Kyojin Blue Period Act-Age

Questa è la top 10 tratta dal sito Alu.jp che vede trionfare Jujutsu Kaisen. Il manga di Gege Akutami sta brillando anche nell'anime di Studio MAPPA, con questi ultimi che daranno sicuramente lustro anche al secondo classificato nel 2021, Chainsaw Man. Al terzo posto invece il manga dei record Demon Slayer.

La classifica è dominata da titoli Shueisha, esclusi L'Attacco dei Giganti e Blue Period di casa Kodansha. L'unico manga ad essere iniziato quest'anno è Oshi no Ko, seinen pubblicato su Weekly Young Jump e scritto da un duo d'autori di alto livello. Sorprende anche il decimo posto per Act-Age, cancellato a causa del crimine di Tatsuya Maatsuki di quest'estate.

Subito fuori la top 10 troviamo Monster No.8 che sta continuando a stupire e il concluso The Promised Neverland, rispettivamente undicesimo e dodicesimo. ONE PIECE invece si è piazzato ventiduesimo. Qual è stato secondo voi il miglior manga del 2020?