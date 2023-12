I migliori manga di sempre? Questa è la classifica secondo i lettori giapponesi

Come ogni anno diversi network televisivi organizzano dei sondaggi per studiare e analizzare i gusti degli utenti che usufruiscono quotidianamente dei loro contenuti. Stavolta è stata la giapponese TV Asahi a invitare i propri spettatori a votare i 100 migliori manga di sempre, ed ecco la classifica totale.

La top riportata di seguito rappresenta una visione parziale e limitata ai confini giapponesi, basata su un totale di 150000 risposte da parte di utenti unici. Vediamo insieme le prime dieci posizioni.

ONE PIECE Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Slam Dunk Detective Conan Dragon Ball L’Attacco dei Giganti Naruto Haikyuu! Fullmetal Alchemist Le Bizzarre Avventure di Jojo

Ancora una volta l’opera di Eiichiro Oda, ONE PIECE, si classifica al primo posto ribadendo la sua posizione incontrastata con oltre 33000 voti, seguita dal fenomeno Demon Slayer con 29000 e Slam Dunk, lo spokon firmato da Takehiko Inoue, tornato al cinema con The First Slam Dunk una pellicola in grado di riaccendere la passione dei fan di vecchia data. Spostandoci dal podio troviamo il giallo Detective Conan di Gosho Aoyama, ormai arrivato a oltre 1100 capitoli, lo shonen per eccellenza Dragon Ball di Akira Toriyama, e l’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, uno dei manga più discussi degli ultimi anni. Non sorprende vedere poi Naruto, Fullmetal Alchemist e Jojo, shonen celebri in tutto il mondo, mentre colpisce la presenza di un altro spokon, Haikyuu! incentrato sulla pallavolo.

Ecco le restanti 90 serie manga più apprezzate dai lettori giapponesi:

11. Hunter x Hunter

12. Gintama

13. Kingdom

14. World Trigger

15. Doraemon

16. My Hero Academia

17. Yu Yu Hakusho

18. Black Jack

19. Jujutsu Kaisen

20. Natsume degli Spiriti

21. Il grande sogno di Maya

22. Ken il Guerriero

23. Bleach

24. Touch

25. La Fenice

26. Banana Fish

27. Le Rose di Versailles

28. Inuyasha

29. Rocky Joe

30. Dragon Quest: l'Avventura di Dai

31. Kenshin Samurai Vagabondo

32. Cara dolce Kyoko

33. Zatch Bell

34. Il Clan dei Poe

35. KochiKame

36. Golgo 13

37. Sazae-san

38. La stella dei Giants

39. Astro Boy

40. Golden Kamuy

41. Tokyo Ghoul

42. Mr. Baseball

43. The Quintessential Quintuplets

44. Jenny la tennista

45. Doubutsu no Oisha-san

46. The Promised Neverland

47. Hajime no Ippo

48. Ushio e Tora

49. Master Keaton

50. Kaguya-sama: Love is War

51. Assassination Classroom

52. Kuroko's Basketball

53. Black Butler

54. Il Principe del Tennis

55. Una ragazza alla moda

56. Candy Candy

57. City Hunter

58. Chainsaw Man

59. Nodame Cantabile

60. Kiseiju - L'ospite indesiderato

61. Lamù

62. Card Captor Sakura

63. Kinnikuman

64. Bungo Stray Dogs

65. Fairy Tail

66. Batticuore notturno - Ransie la Strega

67. Tutor Hitman Reborn!

68. Hoshin Engi

69. Cyborg 009

70. Boys over Flowers

71. Super Robot 28

72. H2

73. Galaxy Express 999

74. Devilman

75. Magi the Labyrinth of Magic

76. Oishinbo

77. Abu-san

78. La corazzata Yamato

79. Basara

80. Captain

81. Barbaric Legend

82. Hikaru no Go

83. Major

84. Fire Force

85. Hanako kun - I Sette misteri dell'Accademia Kamome

86. Karakuri Circus

87. Fruits Basket

88. Kaze no Daichi

89. Yukan Club

90. Aria

91. Berserk

92. Macaroni Spinach

93. Princess Knight

94. Rent-A-Girlfriend

95. D. Gray-Man

96. Sket Dance

97. Capitan Tsubasa

98. Non sono un Angelo

99. Un Marzo da Leoni

100. Dr. Stone

Nella classifica si nota una sostanziale preferenza nei confronti degli shonen, ma non mancano capolavori adatti ad un pubblico più maturo come Devilman di Go Nagai, Berserk del compianto Kentaro Miura, o Golgo 13 di Takao Saito. Tra gli shojo più rilevanti sottolineiamo la presenza di Le Rose di Versailles di Riyoko Ikeda. E voi siete d'accordo coi risultati? Quali posizioni non vi convincono? Ditecelo nei commenti.