I 5 migliori manhwa romantici contemporanei: perle da scoprire!

I manhwa, ossia i fumetti sudcoreani, si stanno facendo strada anche fra i fan di anime e manga per i loro caratteri originali, sebbene molto simili all'arte giapponese. Se cercate qualche manhwa interessante, ecco 5 titoli romantici da non perdere assolutamente!

True Beauty è un approccio divertente ma complesso sull'accettazione di se stessi, sull'amore adolescenziale e l'amicizia. Oltre ad avere una serie live-action molto popolare, il prossimo anno il franchise tornerà in formato anime su Crunchyroll. La storia racconta di una liceale, che subisce bullismo per il suo aspetto fisico e i suoi problemi di acne, ma che trova rifugio nel mondo del make-up. La sua vita cambia completamente quando, un giorno, si presenta a scuola con un trucco strabiliante, attirando così l'attenzione dei ragazzi più popolari. Nonostante le premesse semplici, questa serie è molto amata anche a causa dei triangoli amorosi originali e dinamiche interessanti.

See You In My 19th Life segue la vita complicata di Jieum Ban, una donna che in qualche modo riesce a ricordare tutte le sue vite passate ogni qualvolta che si reincarna dopo la morte. Nel presente della storia, la protagonista intende riconnettersi con tutte le persone che ha incontrato nelle sue precedenti vite. Ci riuscirà? Questo manhwa vi saprà regalare tantissime emozioni, e non è escluso che possa commuovervi.

In An Hour of Romance, Jooahn è una grande lavoratrice stacanovista, mentre il suo collega Dojin è esattamente il contrario. In circostanze normali, lei non si sarebbe mai interessata ad un ragazzo così distante da lei, se non fosse che, dopo un inaspettato viaggio presso un tempio incantato, le loro vite vengono completamente sconvolte. Riuscirà Jooahn a mantenersi professionale o cederà al fascino di Dojin?

Se cercate un racconto impattante e originale, Seasons of Blossom fa al caso vostro, poiché tratta temi come la salute mentale, le difficoltà del passaggio dall'adolescenza e l'età adulta e il bullismo. Attraverso quattro racconti, dedicati ad ogni stagione dell'anno, questo manhwa vuole sensibilizzare i lettori su argomenti che, solitamente, non vengono rappresentati nei fumetti.

Something About Us esplora le dinamiche tra due inseparabili amici d'infanzia che sviluppano un'attrazione reciproca una volta cresciuti. Tuttavia, non è facile per i due passare da semplici amici a coppia. Per altre storie d'amore fra adolescenti, recuperate i manhwa preferiti dal pubblico!