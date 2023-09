I migliori momenti di Chainsaw Man da cui ogni anime dovrebbe prendere esempio!

Sembra che Chainsaw Man sia uscito dal nulla per diventare una delle serie anime più grandi degli ultimi anni. Ciò che attira i fan della serie è il modo in cui si differenzia dai classici tropi degli anime shonen e presenta idee interessanti e originali, oltre che a dei momenti iconici.

L'anime di Chainsaw Man imposta le cose con piena consapevolezza del materiale originale su cui sta lavorando nei suoi primissimi momenti. La serie inizia con una scena riservata all'anime in cui Denji si avvicina a una strana porta in un vicolo fatiscente. Si scopre che questa sequenza è tutto un sogno, ma non è esattamente solo un momento casuale. Anche se i fan degli anime all'inizio non lo riconosceranno, questo in realtà prefigura uno dei momenti più potenti del manga e, mostrandolo all'inizio della serie, aggiunge un'aria di malinconia per i lettori di manga, creando allo stesso tempo un'atmosfera di mistero per chi ne è testimone per la prima volta.

Denji pone molta enfasi sul suo rapporto con le donne perché è stato povero e solo per gran parte della sua vita. Di conseguenza, non ha mai avuto interazioni con una donna e ciò lo rende un personaggio tragico ma aggiunge anche molto umorismo alla serie. Il primo bacio di Denji in un momento di ubriachezza con Himeno è stato perfetto in quanto esprimeva distintamente la filosofia della serie. Vale a dire, che le cose raramente sono belle come lo sono nella loro immagine idealizzata.

Uccidere il personaggio principale nel primo episodio è una scelta rischiosa, ma ripaga alla grande. La morte di Denji all'inizio di Chainsaw Man costituisce un precedente entusiasmante per la serie in quanto da quel momento in poi mantiene gli spettatori sulle spine.

Una delle principali attrazioni per i fan di Chainsaw Man è il suo affascinante sistema di diavoli nato dalle paure dell'umanità. Il Gun Devil è particolarmente interessante perché è rilevante per il mondo di oggi e qualcosa che chiunque potrebbe capire come un potente Diavolo. Quando Makima descrive Gun Devil a Denji, gli viene immediatamente data un'aria di potere misterioso e travolgente, ed è questo senso di intrigo che rende la scena avvincente.

Sebbene il riempitivo dell'anime possa spesso essere deludente, un breve momento di vita che mostra la routine mattutina di Aki dimostra come Chainsaw Man usi le sue scene di riempimento con grande effetto. Questo è stato un momento meravigliosamente semplice, solo per l'anime, che è servito a dare un po' di umanità ai suoi personaggi senza aggiungere nulla di così sostanziale da poter togliere alla storia o al ritmo.

Quando Makima sembra essere stata colpita e uccisa, è un momento a dir poco scioccante. Ancora più scioccante, tuttavia, è che non resta morta. I fan avranno già messo in dubbio le vere motivazioni di Makima fin dall'inizio, ma questo momento è la prima volta che gli spettatori hanno la conferma diretta che Makima stessa è un diavolo. È il modo perfetto per rivelare la vera natura di Makima senza nemmeno una parola di dialogo o spiegazione vocale.

Denji e Power vengono uccisi numerose volte durante il loro addestramento da Cacciatore di Diavoli con Kishibe, e questo si rivela l'unico modo per raggiungere i due fannulloni. È un metodo semplice per esprimere le loro personalità uniche e allo stesso tempo prendere in giro un classico cliché shonen.

I diavoli sono ciò che rende necessario il bisogno dei cacciatori di diavoli, ma forniscono anche il potere stesso che i cacciatori di diavoli usano per combattere. Tuttavia, i Diavoli non sono così gentili da rinunciare liberamente all'uso del loro potere: spesso richiedono alcuni mezzi di pagamento che li avvantaggino nel processo. La natura di questo potere di dare e avere è espressa al meglio attraverso l'interazione di Aki con il Future Devil. Mostra come i Diavoli non solo lavorino secondo uno standard di moralità diverso rispetto agli umani, ma anche come i Cacciatori debbano stringere un patto letterale con il Diavolo per ottenere il potere di cui hanno bisogno.

In una scena memorabile, Makima chiama un gruppo di prigionieri nel braccio della morte per incontrarla in un santuario. Fino a questo punto, l'identità di Makima come Diavolo è stata rivelata solo di recente quando non è stata uccisa durante il tentativo di omicidio del vagone. Tuttavia, i suoi poteri vengono messi pienamente in mostra quando sacrifica ciascuno dei prigionieri per uccidere i rapitori di Denji da una grande distanza.

Himeno era un personaggio centrale nelle vite dei tre protagonisti principali, Denji, Power e Aki, e la sua morte ha avuto un effetto particolarmente forte su quest'ultimo. La sua morte non sarà però l'ultima e servirà solo come tragico antipasto per ciò che verrà.