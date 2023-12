Quali sono state le migliori opening anime del 2023? 5 sequenze d'aperture da brividi!

Il 2023 è stata un'annata d'eccezione per l'industria animata, ancor di più per gli appassionati che hanno potuto godere di alcune delle serie più belle degli ultimi anni. Ma non solo, gli ultimi dodici mesi hanno offerto spettacolo anche per quanto riguarda le sigle d'apertura. Ecco le migliori 5 opening del 2023 secondo i fan giapponesi.

Le sequenze d'apertura stanno acquisendo sempre più importanza nel mondo dell'animazione giapponese e i vari studi pongono sempre più attenzione su questo elemento. Una opening ben fatta invita gli spettatori a guardare l'anime offrendone una rapida visione e li pone nel giusto stato d'animo. Sono una perfetta combinazione tra animazioni e musica, clip che molto spesso vengono più volte riprodotte dagli appassionati. Secondo la comunità di fan giapponese, in ordine decrescente, queste sono le migliori 5 opening dell'anno:

Idol - Oshi no Ko;

Yuusha - Frieren: Oltre la fine del viaggio;

Ao no Sumika - Jujutsu Kaisen 2: Hidden Inventory;

SPECIAL Z - Jujutsu Kaisen 2: Shibuya Incident;

Spiral - Mushoku Tensei 2.

Oshi no Ko non è solo l'anime più cercato del 2023, ma anche quello con la opening più bella, stando all'opinione degli appassionati nipponici. D'altronde era facile intuirlo. L'opening di Oshi no Ko è la canzone più ascoltata dell'anno.

Per quanto riguarda le altre posizioni, MAPPA ha fatto centro con ben due piazzamenti. Se Ao No Sumika della prima parte della seconda stagione regala forti emozioni, SPECIAL Z della seconda parte per il web è ormai quasi al pari di un meme.