I migliori outfit di Nami: la top 10 della navigatrice di ONE PIECE

A differenza di tanti altri mangaka, che propongono i propri protagonisti sempre con gli stessi abiti, salvo magari qualche variazione in occasioni particolari, Eiichiro Oda si diverte a modificare i vestiti dei suoi personaggi. In ONE PIECE, i Mugiwara cambiano spesso abito, ma c'è un personaggio in particolare ad avere un armadio ampio.

È la navigatrice Nami a cambiare vestiti più spesso durante le varie saghe di ONE PIECE. Dal suo esordio, sono stati più di una trentina gli abiti cambiati, senza poi contare tutti quelli realizzati esclusivamente per le copertine e per le pagine a colori, e senza dimenticare i nuovi vestiti usati a Egghead. Ma quali sono i vestiti più belli di Nami? Ecco la top 10 degli outfit della navigatrice.

Partiamo con il costume di Skypea, che era praticamente un bikini azzurro e blu, con i capelli, ancora corti all'epoca, raccolti in due codini. Un abito che sarebbe stato l'antesignano di quello in nona posizione, ovvero la versione di Nami post timeskip, con un bikini verde e bianco e dei jeans a vita bassa, più i capelli stavolta più lunghi. Si sale tornando indietro nel tempo, ai tempi di Arlong Park, durante il quale Nami sfoggiava una canotta verde e dei pantaloni scuri che arrivavano al ginocchio. Poco più su, in settima posizione, c'è invece una delle versioni più recenti: la Nami di Onigashima versione pirata delle cento bestie, ancora una volta vestita con un costume da bagno con delle aggiunte che l'hanno fatta mimetizzare tra i pirati dell'imperatore.

La sesta posizione invece vede una delle versioni di Nami più popolari e longeve, ovvero la Nami classica con la maglia bianca e blu con lo scollo a V e la minigonna arancione. In quinta posizione, c'è Nami di Enies Lobby: ancora una volta una gonna corta, ma stavolta azzurra, mentre sopra ha indossato un top abbottonato e una giacca di jeans corta. Quarta posizione per la Nami di Wano, ovvero la Nami kunoichi con il vestito azzurro creato da Kinemon.

Si passa poi al podio, con il terzo posto dedicato alla Nami di Zou: durante quella saga, indossa un vestito prestatole da Wanda, cioè un abito viola molto elegante con stringhe ai lati e varie collanine di perle. Seconda posizione invece per quello immediatamente successivo, la Nami di Whole Cake Island. Ancora una volta è stato un abito elegante, stavolta bordeaux. Invece in prima posizione c'è la Nami di Alabasta: questa versione più arabeggiante è sicuramente uno dei vestiti più appariscenti e amati di Nami.

Li ricordate tutti questi vestiti? E qual è la vostra Nami preferita apparsa durante ONE PIECE?