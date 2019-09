I migliori, e peggiori, papà degli anime secondo un negozio di fumetti americano

Le figure paterne presentate negli anime possono essere affettuose, amorevoli, vicine ai figli, affidabili, ma anche spietate, indifferenti o assenti. Un negozio di fumetti ha creato una lista dei padri più popolari nel mondo anime/manga, quindi provenienti da diversi franchise, valutando il loro rapporto con i figli. Scopriamo i dettagli.

Si va da personaggi di Dragon Ball a quelli di Naruto, My Hero Academia, Full Metal Alchemist e anche di Le Bizzarre Avventure di Jojo. Insomma una bella porzione dei brand ai quali i fan sono più affezionati, inseriti in questa simpatica iniziativa.

L’utente @Orcellito sul suo profilo Twitter ha condiviso l’immagine, che potete trovare in fondo alla pagina, di un grafico, dove compaiono Goku, All Might, Endeavor, Joseph Joestar, Vegeta, e Naruto, affiancati da descrizioni, come “Potresti adottarmi per favore?” o anche "Arriva alle minime qualificazioni di paternità". Di sicuro un modo esilarante di classificare tutti questi personaggi ma proviamo ad entrare più nel dettaglio.

Cominciando da Goku, è chiaro a tutti che sicuramente non vincerà mai il premio di miglior papà dell’anno, visto il suo interesse in allenamenti lontani da casa e in viaggi per l’universo alla ricerca di nuovi avversari sempre più forti, come abbiamo potuto vedere di recente nel Torneo del Potere di Dragon Ball Super. Ha mostrato interesse verso i figli solo in poche occasioni, come per esempio la sua vicinanza con Gohan durante la saga degli Androidi.

All Might di My Hero Academia può essere definito un bravo “padre”, sempre pronto a passare del tempo col suo “erede” Midoriya e ad assistere ai suoi allenamenti per padroneggiare il potere di One For All. Nonostante abbia perso i suoi poteri, almeno la gran parte di essi, dopo la battaglia contro All For One, il “Simbolo della Pace” fa comunque di tutto per preparare tutti alle sfide del mondo esterno.

In fondo al grafico si trovano, naturalmente, le figure paterne giudicate peggiori, e non fa molto piacere trovare l’ultimo Hokage Naruto, così come potrebbe essere inserito anche il terribile padre visto in Full Metal Alchemist, Shou Tucker, che ha tramutato sua figlia in una chimera, contrapposto a Maes Hughes, amorevole e sfortunato personaggio scomparso nei primi episodi della serie.

E voi cosa pensate? Siete d’accordo con il grafico? Ci sono altri personaggi che avreste inserito come migliori o peggiori papà dei manga e degli anime?