Quali sono i migliori personaggi femminili di Shonen Jump? La classifica di un sondaggio

Nel corso degli anni, Weekly Shonen Jump ha messo in scena tanti manga. La maggior parte di essi non è stata di certo fortunata, incontrando una cancellazione repentina, o comunque non è riuscita ad arrivare a un grande successo. Molti però, come ONE PIECE, Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia e altri, hanno fatto la storia.

Ci sono così tanti dibattiti tra i lettori che discutono su quali siano i protagonisti o personaggi in generale migliori di questi manga di Weekly Shonen Jump. Il risultato di Goo Ranking ha raccolto i dati degli utenti che hanno risposto al sondaggio su quale personaggio femminile delle serie di Weekly Shonen Jump abbia il carattere più forte e determinato. Un sondaggio particolare, che ha dato come risposta la vittoria di Sakura Haruno. L'eroina di Naruto si piazza in prima posizione, anticipando Maki Zenin di Jujutsu Kaisen. Questa la top 10, con tanti nomi già conosciuti e ben noti:

Sakura Haruno di Naruto; Maki Zenin di Jujutsu Kaisen; Jolyne Kujo de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean; Kagura di Gintama; Makima di Chainsaw Man; Tae di Gintama; Yoruichi Shihouin di Bleach; Bulma di Dragon Ball; Nami di ONE PIECE; Kaori Makimura di City Hunter;

La maggior parte di questi sono personaggi appartenenti a manga nati dopo il 2000, o che comunque hanno visto la maggior parte della loro serializzazione nel nuovo millennio. Risaltano molto le due che appartengono a tempi ormai andati, come Bulma e Kaori, nate negli anni '80. Oltre Tae, Yoruichi e Maki, si tratta di personaggi donne che sono anche le figure femminili principali dei rispettivi manga. La kunoichi quindi ottiene un altro successo dopo aver ottenuto il terzo posto nel Narutop99.

E voi vi aspettavate questo risultato? Oppure pensate che ci siano altri nomi da tenere in considerazione?