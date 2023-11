Quali sono i migliori personaggi della seconda stagione di Jujutsu Kaisen? La top 5

Se la prima stagione di Jujutsu Kaisen è servita per presentare i personaggi principali, la seconda ha aggiunto e approfondito il background di volti già conosciuti, come nell’arco del passato di Satoru Gojo, e totalmente nuovi, introdotti nell’atteso adattamento dell’Incidente di Shibuya. Ecco, quindi, i 5 migliori personaggi della nuova stagione.

Partiamo da Riko Amanai, ragazza della Jujutsu High fin troppo giovane per poter affrontare il proprio destino. Presentata nell’arco della giovinezza di Gojo, Riko deve affrontare il peso della sua natura. Essendo la Star Plasma Vessel, Riko è destinata a sacrificarsi per garantire l’immortalità a Tengen, che è a difesa della scuola, e nonostante Gojo e Geto, due dei migliori studenti della Jujutsu High, cercano di difenderla alla fine il brutale Toji Fushiguro riesce a toglierle la vita.

Al quarto posto troviamo Choso, maestro della tecnica della manipolazione del sangue, tipica del clan Kamo, e metà umano e metà spirito maledetto. Choso non è però interessante unicamente per i suoi poteri, ma per aver cambiato prospettiva riguardo Yuji Itadori dopo un suggerimento piuttosto deciso da parte di Sukuna, il Re Demone.

Sull’ultimo gradino del podio si trova Mei Mei, apparsa brevemente anche nella prima stagione e nel film, e tornata come una delle Stregone più potenti della serie sia per le sue capacità combattive dipendenti dalla preparazione atletica e dalla conoscenza delle arti marziali, ma soprattutto per la sua tecnica maledetta basata sulla manipolazione di corvi, rapidi, imprevedibili, abili nel nascondersi e nello spiare le mosse dei nemici. Tutte particolarità che l’hanno resa una mercenaria formidabile e letale.

La medaglia d’argento va invece a Kenjaku, nuovo antagonista che ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati per la sua capacità di trasferirsi da un corpo all’altro e prenderne il controllo sostituendosi al cervello della vittima. Attualmente è nell’organismo di Suguru Geto, il vecchio amico di Gojo, e sta elaborando un piano per eliminare la specie umana e dare inizio all’era del dominio delle Maledizioni.

Il titolo di personaggio migliore e più interessante introdotto nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen va infine a Toji Fushiguro. Privo di energia maledetta, ma esperto artista marziale, il padre di Megumi è un personaggio profondamente negativo. Egoista, egocentrico, interessato unicamente a dimostrarsi superiore agli altri, e per questo decisamente pericoloso, Toji è l’antagonista principale dell’arco narrativo del passato di Gojo, e solo nei pochi istanti prima di morire si dimostra un padre apprensivo che sembra volere il meglio per suo figlio.

E voi cosa ne pensate? Qual è stato il personaggio che vi ha colpito di più nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen? Ditecelo nei commenti.