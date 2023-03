I migliori plot twist degli anime, quali sono? Le risposte dei fan su Twitter

Rispondendo a una domanda fatta sul social dell'uccellino blu di Elon Musk , alcuni utenti hanno scelto delle opere anche molto famose, pertanto raccomandiamo di fare attenzione ai tweet raccolti in basso per evitare spoiler. Le proposte sono state Neon Genesis Evangelion, Code Geass, Black Clover, L'Attacco dei Giganti che è stato citato due volte , sia per quanto accade nella stagione 2 che nella 4 parte 2, Mob Psycho 100, Bleach e infine Fullmetal Alchemist. Ovviamente mancano ancora tanti altri anime, ma le scene presentate in basso sono di sicurissimo impatto.

In ognuno di questi manga - così come nei rispettivi anime - ci sono delle fasi completamente imprevedibili, con rivelazioni scottanti che possono minare le intere fondamenta della trama. E così Goku è un saiyan in Dragon Ball, oppure in Bleach gli shinigami nascondono un nemico fortissimo, senza contare poi tutti i misteri di ONE PIECE che sicuramente genereranno scalpore quando verrà il momento di rivelarli. Quali sono i migliori plot twist degli anime secondo gli utenti di Twitter ?

Ogni storia che si rispetti ha dei momenti di alta tensione e di bassa tensione, con un'altalena di emozioni che si viene a scatenare in quegli attimi clou che possono definire l'intera opera. Storie come Dragon Ball, Naruto, ONE PIECE, solo per citare le più famose, ne hanno a bizzeffe e consentono di tenere sempre alta l'attenzione dei lettori.

I chose this moment, but the whole series could basically be a plot twist within a plot twist itself pic.twitter.com/wbhHjK0TA3 — YoungLordNeverDeadAgain(CW:Monster🧑🏻‍⚕️🕵🏻🧑🏼) (@RunawayFamous) March 18, 2023

If you know you know pic.twitter.com/N5WLDBfYrQ — CalDGamer🔱🇲🇽 🦐 (@Nonyyabizz) March 18, 2023

A decade worth of build up with careful narrative crafting. Ain't nothing like it, ever. pic.twitter.com/T4gCYWZWSW — Denji ✨ (@ItachiKachow) March 18, 2023

That boy Aizen's hand was 2 Reverses, 3 Draw 4s, & 3 Skips. Uno out~ pic.twitter.com/DVSYPRq5Yd — Frosty  (@MrFrostyCombo) March 18, 2023