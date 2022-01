Quali sono i migliori remake degli anime secondo i giapponesi? Ecco la top 10

L'industria dell'animazione ha radici storiche e diversi titoli, seppur oggi invecchiati male, hanno contribuito a rendere popolare il medium in tutto il mondo. Di tanto in tanto, dunque, i colossi editoriali e le compagnie di distribuzione commissionano agli studi i remake di opere famose, basti pensare al recente caso di Lamù.

Sono tanti i titoli che sono stati riportati in auge con una nuova serie dal rinnovato comparto tecnico, su Netflix, ad esempio, ha da poco fatto la sua comparsa il remake di Shaman King con la prossima tranche di episodi attesa durante l'estate. Ad ogni modo, recentemente la community nipponica di Futabanet ha partecipato ad un sondaggio per stilare una top 10 dei migliori remake secondo i fan in Giappone. La classifica in questione, dunque, qui segue:

Dragon Ball Kai con il 20,5% dei voti totali; Il remake di Dragon Quest, sempre dello studio TOEI Animation, con il 12%; TOEI conquista anche la terza posizione con Gegege no Kitaro 10%; Hunter x Hunter 8,5%; FullMetal Alchemist Brotherhood 7,5%; Pretty Guardian Sailor Moon Crystal 6%; Dr. Slump 6%; Fruit Basket 5%; BEM 3%; Astro Boy 2%

Per voi, invece, quali sono i titoli che godono del miglior remake? Diteci la vostra personale classifica con un commento qua sotto.