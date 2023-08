Quali sono le migliori romcom? La classifica stilata dai fan giapponesi

Il mondo degli anime non è fatto solamente di shonen. Tra i generi più in voga ci sono anche gli isekai e le romcom, di cui l'industria animata giapponese offre una vasta gamma di scelta. Ma quali sono le migliori serie animate di genere commedia romantica? Ecco la classifica stilata dai fan giapponesi.

Un recente sondaggio condotta dal portale giapponese Goo Ranking ha permesso agli appassionati di classificare i migliori anime romcom. Oltre 3000 utenti hanno preso parte all'indagine, che ha determinato i 20 titoli più incantevoli di questo genere secondo i fan del Sol Levante. Rappresentante di questo genere è l'anime migliore del 2022 My Dress-Up Darling.

Le commedie romantiche sono popolari tra i fan per la loro capacità di fondere situazioni irriverenti in grado di strappare fragorose risate a elementi emotivi e relazioni amorose in continua evoluzione capaci di commuovere. In questa stagione i romcom sono rappresentati dalla terza stagione di Rent-A-Girlfriend. Queste serie esplorano le dinamiche dell'amore e dell'amicizia, e spesso prendono luogo in contesti scolastici o quotidiani. A proposito, non perdetevi le 10 migliori dichiarazioni d'amore in un anime. Questi, invece, sono i 20 migliori anime romcom per i giapponesi, dalla 20° alla prima posizione: