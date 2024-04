Dalla parte del male: 3 anime in cui il villain è anche protagonista

In una storia con personaggi ben scritti, i cattivi sono spesso ammantati di un fascino irresistibile, che cattura il cuore degli appassionati per la caratterizzazione, come accade nel caso di questi 10 villain che hanno definito la storia degli anime moderni. Se poi protagonista e antagonista coincidono, il connubio può tramutarsi in risvolti coinvolgenti ed indimenticabili.

Tra l'eterogenea qualità dell'oceano di produzioni disponibili nel panorama anime, emergono sicuramente titoli come Angels of Death, Elfen Lied e 91 Days, storie dai personaggi principali grigi, psicologicamente complessi e in grado di compiere azioni fortemente discutibili.



Interessante è anche lo sviluppo del protagonista di Hellsing Ultimate, un vampiro che si rivolta contro la sua stessa specie per il puro piacere di cacciare e uccidere suoi simili, umani e mostri.

Urge menzione di pregio per 3 serie che hanno fatto del villain-protagonista un archetipo potente, in grado di far appassionare, e magari comprendere nel profondo, i motivi delle indicibili azioni che compie.

In Attack on Titan, il personaggio principale, Eren Yeager, è deciso a sterminare l'intera razza umana per garantire pace e salvezza alle poche centinaia di individui a cui è emotivamente legato.

Anche il genere di nicchia degli isekai propone questo archetipo in modo convincente: è il caso di Saga of Tanya The Evil, una storia di reincarnazione in cui il protagonista veste i panni di uno spietato comandante militare che compie azioni mostruose per la supremazia del proprio paese.

La medaglia d'oro va però a Death Note, opera oramai considerato un cult, che racconta di un giovane, Light Yagami, dalla morale distorta e complessa, che utilizzerà il potere con cui entrerà in contatto per causare la morte di centinaia di persone, dimostrando quanto l'essere umano sia troppo facilmente corruttibile dal potere assoluto.

