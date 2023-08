Quali sono le migliori sigle di chiusura degli anime del 2023? Le più belle finora

Da gennaio a oggi, il 2023 ci ha offerto una valanga di serie anime di ottima qualità e dal fascino indubbio. Ognuna di queste includeva alcuni fantastici temi di chiusura, ma quali sono stati i migliori finora? Ecco le migliori ending anime di questa prima parte dell'anno.

Tra nuovi debutti, ritorni graditi e sequel, questi primi otto mesi del 2023 ci hanno regalato uno spettacolo unico e indimenticabile. Con così tante nuove uscite a ogni singola stagione è impossibile tener tracci di tutte le ending disponibili, ma queste sono alcune delle più famose ed entusiasmanti.

Questa classifica, in ordine puramente casuale, parte con una ending bella fresca. Dopo 17 anni ONE PIECE è tornato ad avere una sigla di chiusura, arrivata in concomitanza dell'episodio 1071 dell'anime e del debutto del Gear 5th di Rufy. Per questa scelta epocale, TOEI Animation ha selezionato i Chilli Beans e la loro "Raise", un tema che non offre nuove prospettive sul futuro dell'anime, ma che racconta con emozione e sentimento il personaggio di Yamato.

Quando si parla di sigle non si può non citare Demon Slayer, tornato negli ultimi mesi con l'adattamento dello Swordsmith Village Arc. Tema conclusivo di Demon Slayer 3 è "Koi Kogare", un brano realizzato in collaborazione da Milet e MAN WITH A MISSION. La clip evidenzia tutto il sapore dell'arco narrativo adattato dall'anime.

In questa classifica non poteva mancare anche l'anime che più tra tutti ha dominato gli ultimi mesi. L'opening di Oshi no Ko è tra le più ascoltate, sia su YouTube che su Spotify, ma non è solo l'apertura ad aver colpito il fandom. "Mephisto" di Queen Bee ha un tono oscuro rispetto a quanto ci si aspetterebbe e proprio per questo è perfetto per uno spettacolo come Oshi no Ko.

Impossibile non restare colpiti anche da "Happiness of the Dead" di Shiyui da Zom 100: Bucket List of the Dead. Questo tema finale rispecchia completamente l'anime, ossia un racconto molto più luminoso e divertente di quello che ci si aspetterebbe da un anime sugli zombie. Zom 100 è infatti l'anime che rivoluziona l'immaginario zombie.

Una gemma nascosta del 2023 è "My Plan" di DURDN da Buddy Daddies, una serie anime che ricorda le tematiche di Spy x Family ma che riesce a distinguersi dalla vastità di anime a disposizione degli spettatori. Fateci sapere invece quali sono le sigle di chiusura che maggiormente vi hanno colpito in questi primi mesi del 2023.