Quali sono i migliori studi d'animazione e i loro anime più iconici?

L’industria degli anime giapponesi è supportata da un gran numero di studi di animazione famosi e affermati. Questi studi lavorano duramente per intrattenere i fan degli anime in tutto il mondo, e i migliori studi di anime possono elencare con orgoglio alcuni degli anime preferiti al mondo come loro produzioni.

Bandai Namco Filmworks, un tempo conosciuta come Sunrise Studios, realizza anime giapponesi dagli anni '70 e ha prodotto un elenco sbalorditivo di titoli preferiti dai fan. Il lavoro più iconico dello studio è la breve ma famosa serie Cowboy Bebop, un classico anime di fantascienza degli anni '90 con protagonista Spike Spiegel e la sua adorabile banda di disadattati spaziali a bordo del Bebop, che fonde elegantemente azione, umorismo, drammaticità e musica jazz piena di sentimento in un unico pacchetto indimenticabile.

A-1 Studios si colloca facilmente tra i migliori studi di anime grazie ad una manciata di serie di grande successo che hanno prodotto, fra i tanti, Kaguya-Sama: Love is War. Kaguya-Sama mostra cosa succede quando due adolescenti brillanti, testardi e innamorati combattono con la mente per vedere chi cederà e confesserà per primo i loro veri sentimenti. Non è solo divertimento e giochi, però: questi personaggi hanno una profonda profondità con le loro insicurezze e il loro bagaglio personale, e c'è un sacco di drammaticità per mantenere le cose con i piedi per terra.

Production IG è un eccellente studio di anime che ha prodotto successi come Haikyuu!! , un popolare anime sportivo, e Moriarty the Patriot . Tra tutti i lavori di Production IG, tuttavia, Ghost in the Shell: Standalone Complex è il più iconico, anche se non era proprio il punto di riferimento del film Ghost in the Shell del 1995.

MAPPA ha prodotto una varietà di serie anime di prim'ordine, rendendolo uno degli studi di anime più popolari e apprezzati dell'era moderna. Il più grande successo dello studio è Jujutsu Kaisen , una serie dark fantasy molto popolare che è diventata un titolo shonen iconico.

Studio Bones ha prodotto una varietà di serie anime a partire dal 2000, da entrambe le versioni di Fullmetal Alchemist alla serie fantasy Soul Eater fino a Mob Psycho . Al momento, il lavoro più famoso di Studio Bones è sicuramente My Hero Academia per i combattimenti e la cura dei personaggi, anche se FMA arriva al secondo posto.

Studio Ghibli è un nome familiare in tutto il mondo grazie alle opere notoriamente fantasiose dei suoi numerosi film d'animazione, da Il mio vicino Totoro alla Principessa Mononoke . Nel complesso, i fan degli anime conoscono meglio questo studio per il suo film anime di grande successo del 2001 Spirited Away, o in italiano La città incantata, che ha fatto vincere anche un Oscar al suo creatore Hayao Miyazaki.

Toei Animation realizza anime giapponesi dagli anni '60 e il suo elenco di opere anime completate è davvero impressionante. Diverse generazioni di fan degli anime devono molto a Toei Animation, soprattutto i fan degli anime degli anni '90 che guardavano Dragon Ball Z, ma è impossibile non citare anche One Piece e Sailor Moon fra i loro capolavori.

Studio Wit ha un elenco breve ma davvero impressionante di opere anime al suo nome, comprese le prime stagioni di Attack on Titan, Ranking of Kings e la serie storica medievale Vinland Saga . Al momento, il titolo più in voga dello studio è quasi sicuramente Spy x Family.

Ufotable realizza anime solo da poco tempo rispetto a Studio Pierrot e Toei Animation, ma vanta alcuni dei titoli più amati dell'era moderna, come Fate/Zero. Ma soprattutto Ufotable è famoso per aver animato Demon Slayer . Questa serie mostra il vero potenziale dell'animazione giapponese, con tavolozze di colori di alto livello, sequenze d'azione fluide ed emozionanti e straordinari effetti speciali per completare l'esperienza.

Studio Trigger è noto per il suo stile artistico decisamente cartoonesco e i fan più accaniti non ne hanno mai abbastanza. Ad esempio, i fan hanno adorato la serie violenta ma astuta Kill La Kill, insieme a SSSS.GRIDMAN, tra gli altri. Little Witch Academia , nel frattempo, si distingue come il lavoro migliore e più accessibile dello studio. È uno spensierato anime fantasy su una ragazza coraggiosa di nome Atsuko che mira a diventare una grande strega anche se non può eseguire magie, e poi Atsuko va alla scuola per streghe, dove farà della vera magia - o semplicemente verrà bocciata.

Kyoto Animation è uno studio di anime molto apprezzato che realizza animazioni eccellenti dal 2003, inclusi i titoli preferiti dai fan come K-On! l'anime musicale Dragon Maid di Miss Kobayashi e, soprattutto, Violet Evergarden . Quest'anime è una storia drammatica, straziante e stimolante sull'omonima eroina e sulla sua ricerca per unire i cuori delle persone attraverso le lettere.

I fan hanno apprezzato l'anime Hunter x Hunter originale del 1999, ma nel 2011, lo studio noto semplicemente come Madhouse ha creato l'anime più moderno del manga Hunter x Hunter originale. Anche se questo adattamento anime è notoriamente incompleto, i fan lo adorano ancora perché è uno dei migliori dello shonen.