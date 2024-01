I migliori time-skip in assoluto degli anime? Ecco la nostra top 5

Il mondo degli anime ha elementi, spesso molto apprezzati dai fan, che ricorrono in più occasioni e generi. È questo il caso dei "time-skip", ovvero quei momenti in cui la narrazione si sposta improvvisamente in avanti nel futuro, dando la possibilità ad un autore di sviluppare al meglio i personaggi e la trama. Quali sono i migliori time-skip negli anime?

5 - Bleach

I time-skip vengono solitamente utilizzati per potenziare determinati personaggi e renderli capaci di affrontare minacce più grandi. In Bleach, invece, succede l'esatto contrario. Infatti, il protagonista, Ichigo, perde i propri poteri da Shinigami, in seguito alla battaglia con Aizen, e deve convivere con la depressione scaturita da una riscoperta "debolezza", a causa della quale non può più difendere gli altri.

4 - Dragon Ball

Dragon Ball ha diversi time-skip, cosa non comune all'epoca della sua uscita: ma tra i migliori, c'è sicuramente quello post-allenamento di Goku con Kami, in cui il protagonista parte bambino e ritorna cresciuto. Alcuni fan amano particolarmente anche il salto di 4 anni tra la nascita di Gohan e la sua crescita, fino all'arrivo di Raditz.

3 - Vinland Saga

Il percorso di Thorfinn in Vinland Saga è eccezionale: da bambino/ragazzino pieno di rabbia e desiderio di vendetta per l'uccisione del padre ad adulto consapevole dei propri limiti, pacifico e libero di spirito. Per avere una conferma di queste parole, basta dare un'occhiata alla splendida evoluzione di Thorfinn in Vinland Saga Stagione 2.

2 - One Piece

Il time-skip di One Piece è un classico, ma è anche incredibilmente efficace. I protagonisti si allenano in solitaria per diventare più forti e tornano decisamente potenziati, mentre la narrativa del mondo avanza e viene approfondita. A proposito dei loro miglioramenti, recentemente, Oda ha rivelato le ragioni per cui Kuma ha separato i Mugiwara a Sabaody in One Piece.

1 - Attack on Titan

Il salto temporale che ha trasformato il protagonista in una sorta di villain/antagonista (a seconda dei punti di vista). Da ragazzino dedito allo sterminio dei Giganti a minaccia dell'umanità. Time-skip indimenticabile e sorprendente. Cosa ne pensate di questa lista? Avete preferito altri time-skip, come quello famosissimo di Naruto? Fatecelo sapere nei commenti!