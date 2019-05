Mikasa Ackerman di L'attacco dei Giganti è il soggetto di nuove illustrazioni

Mikasa Ackerman è uno dei personaggi più popolari e forti dell'universo di L'attacco dei Giganti. Presente fin dal primo episodio, la ragazza ha accompagnato Eren fin dal salvataggio di quest'ultimo nella baita dove viveva da piccola ed è stata uno dei personaggi più di rilievo della storia finora, anche alla luce degli ultimi eventi del manga.

Sul subReddit dedicato a L'attacco dei Giganti, ogni giorno diversi fan stanno caricando le proprie immagini con una diversa versione di Mikasa per omaggiare il personaggio. In calce, potete vedere quattro diverse illustrazioni realizzate da quattro artisti differenti che ritraggono Mikasa in modalità e ambientazioni completamente diverse.

La prima è di kittenstookmymittens, firmatasi Kitty, che ci mostra una Mikasa Ackerman con tinte molto femminili, in primo piano e con l'insostituibile sciarpa rossa al collo. La seconda invece è di TrungBui, artista del pennello che riesce a inserire anche alcuni tratti somatici tipici degli orientali. Infatti, ricordiamo che il clan Ackerman discende da un popolo non presente all'interno delle mura e che ha somiglianza con gli orientali del mondo reale.

Il terzo artwork è di Raphael Benedicto, artista che ha deciso di inserire la protagonista di L'Attacco dei Giganti nel bel mezzo della battaglia. A figura intera, bellissima ma ferita, è ancora pronta per lanciarsi in un nuovo scontro con un gigante. Infine, la quarta è di Jacob Noble Art che ci mostra una Mikasa con dei luminosi occhi azzurri in un contesto che la rende più inquietante.

Quale di queste fan art vi è piaciuta di più? L'attacco dei Giganti attualmente è in onda con la sua terza stagione di cui sarà trasmesso l'episodio 15 la prossima domenica.