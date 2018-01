Mikasa Ackermann sfoggia un nuovo look nell'ultimo capitolo de L'Attacco dei Giganti

è uno dei personaggi più amati de, nonché una dei protagonisti dell'opera di. Finora avevamo visto la ragazza nei suoi iconici abiti del Corpo di Ricerca, ma nell'ultimo capitolo del manga ha subito un drastico cambio di look.

L'ultimo capitolo del manga de L'Attacco dei Giganti si è concentrato anche su Mikasa, mentre Eren era impegnato nella sua missione di infiltrazione a Marley. Per l'occasione, l'amica di infanzia del protagonista abbandona la sua iconica divisa del Corpo di Ricerca e persino il suo solito taglio di capelli.

Nel tentativo di fronteggiare il Gigante War Hammer, Mikasa sfoggia un look molto più dark, caratterizzato da un taglio di capelli ancora più corto rispetto a quello che siamo stati abituati a vedere fino ad ora.

Ricordiamo che Mikasa Ackermann, insieme a Annie, sarà protagonista di un imminente OVA dedicato a L'Attacco dei Giganti: si intitola L'Attacco dei Giganti - Lost Girls e sarà uno speciale animato ispirato alla light novel spin-off dell'opera di Hajime Isayama.

La prima stagione dell'anime è disponibile per lo streaming per tutti gli abbonati Netflix, mentre la seconda può essere visionata - anche doppiata in italiano - su VVVVID. In Italia l'opera cartacea è pubblicata da Planet Manga.



A voi piace il nuovo look di Mikasa?