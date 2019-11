Mikasa di L'Attacco dei Giganti infiamma i fan con l'ultimo cosplay

Tra la conclusione dell'anime di L'Attacco dei Giganti stagione 3 e l'attuale fase del manga, Mikasa ha avuto poco tempo per brillare. La coprotagonista del manga di Hajime Isayama, oltre a essere uno dei personaggi più forti del manga, è anche uno dei più famosi e amati. Per questo i fan la impersonificano spesso tramite vari cosplay.

Uno dei tributi a Mikasa Ackerman che ha fatto il giro della rete negli scorsi giorni, tra Instagram, Twitter e Reddit, è quello della cosplayer @joanneofarclol. Il tocco dato dalla ragazza è indubbiamente più sensuale e dalla foto che trovate in calce alla notizia si può capire il perché. Con un look molto più sbarazzino, casual e con indumenti più corti, nel selfie di Joanne of Arclol si concentra tutta la femminilità della protagonista di L'Attacco dei Giganti, in un modo quasi mai espresso durante il manga o l'anime.

L'Attacco dei Giganti tornerà su schermo nell'autunno 2020 con la quarta e ultima stagione. Il manga sta infatti percorrendo la strada della conclusione e pertanto manca poco materiale da adattare per lo studio che si occuperà della trasposizione. Negli ultimi anni, la popolarità di L'Attacco dei Giganti è esplosa e ciò ha portato a creare tanti cosplay dedicati ai personaggi come a quello di Annie Leonhart.