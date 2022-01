Mikasa insanguinata in questo cosplay da L'Attacco dei Giganti

Per ora, L'Attacco dei Giganti si sta avviando verso la conclusione. Il manga di Hajime Isayama è terminato, però la stragrande maggioranza del pubblico non vede l'ora di osservare come Studio MAPPA porterà a termine questa storia. È l'anime quindi al centro dell'occhio del ciclone.

Non a caso ci sono stati diversi problemi per Crunchyroll in occasione del primo episodio di Attack On Titan 4 Parte 2, dal dubbio sul doppiaggio e sulla gratuità degli episodi all'impossibilità di accedere ai server nel momento prestabilito. Ciò dimostra quanto la serie ora tra le mani di Studio MAPPA sia attesissima. Tutti i personaggi sono tornati in gioco, anche lei, Mikasa Ackerman.

La spalla di Eren è in un momento particolare della storia. Gli eventi susseguitisi di recente non le hanno di certo alleggerito i pensieri, anzi, ma rimane comunque a combattere per tentare di salvare la persona che ama. Mikasa è anche uno dei personaggi più amati della serie, particolarmente rappresentata in battaglia durante le prime tre stagioni. Ecco quindi un cosplay di Mikasa Ackerman che ci riporta alle atmosfere precedenti alla guerra tra Marley ed Eldia ma non meno cruente e sanguinarie, come viene mostrato nella foto della cosplayer NatsumiPon disponibile in basso.