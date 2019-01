Mikasa di L'attacco dei Giganti per festeggiare il 2019

Tetsuya Wakano, animatore di L'attacco dei Giganti, decide di augurare ai fan un buon 2019 con un bellissimo sketch con uno dei personaggi più amati del manga, Mikasa Ackerman, in primo piano.

Tra le varie immagini celebrative che mangaka e animatori hanno dedicato all'arrivo del 2019, spunta anche quella di Tetsuya Wakano che, nel tweet che potete vedere in calce, regala ai fan un augurio per il nuovo anno. La ragazza in assetto da combattimento è accompagnata sullo sfondo dalla forma gigante di Eren.

La protagonista femminile di L'attacco dei Giganti indossa però una mantellina piuttosto particolare: infatti, al posto del normale cappuccio verde, l'abito porta un copricapo a forma di cinghiale, questo proprio perché, secondo l'oroscopo cinese, il 2019 sarà l'anno dedicato a questo animale.

L'attacco dei Giganti tornerà con la seconda metà della terza stagione ad aprile, mentre il manga si avvicina sempre di più alla conclusione che, secondo alcune voci, potrebbe già arrivare nell'arco di quest'anno.