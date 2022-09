Mikio Ikemoto di Boruto ridisegna la cover del settimo volume di Dragon Ball

Akira Toriyama e il suo Dragon Ball sono stati fonte d'ispirazione per tutti i fumettisti shonen contemporanei. Tra questi c'è anche Mikio Ikemoto, assistente di Masashi Kishimoto ora al lavoro su Boruto: Naruto Next Generations, che ha celebrato il prossimo 40esimo anniversario di Dragon Ball.

Nel 2024 Dragon Ball compirà 40 anni dal suo esordio e per celebrare questo importante traguardo Shueisha ha dato vita all'iniziativa Dragon Ball Super Gallery Project. Ogni mese, uno degli autori di Shonen Jump è chiamato a rendere tributo alla leggendaria opera di Akira Toriyama ridisegnando una delle sue cover.

Se il mese scorso è stato l'autore di Dragon Quest ha omaggiare Dragon Ball, per il quindicesimo appuntamento con il Gallery Project è Mikio Ikemoto a essere stato chiamato in causa. L'illustratore di Boruto: Naruto Next Generations ha scelto di ridisegnare la copertina di Dragon Ball Volume 7, in cui gli adolescenti Bulma e Goku sono in sella a una motocicletta. Nella versione del maestro Ikemoto, il tratto stilistico è completamente differente e anche l'angolazione del disegno è diverso. Non cambia il fatto che Goku è aggrappato al pantalone di Bulma.

Mikio Ikemoto è stato assistente di Kishimoto dal 1999 al 2014 e assieme a lui ha realizzato Naruto. Attualmente, è invece impegnato con il sequel Boruto. Vi ricordiamo che in precedenza anche Masashi Kishimoto ha partecipato al Dragon Ball Super Gallery Project.