Mikio Ikemoto dispensa indizi sulla durata di Boruto: Naruto Next Generations

Pubblicata sul sito ufficiale inglese di Shonen Jump, una recente intervista rilasciata da Mikio Ikemoto, illustratore di Boruto: Naruto Next Generations, potrebbe aver svelato il numero di volumetti di cui si comporrà il sequel diretto del capolavoro scritto e disegnato Masashi Kishimoto.

Come i fan ricorderanno, Mikio Ikemoto - che la Redazione di Everyeye.it ha potuto intervistare durante lo scorso Lucca Comics & Games - è stato infatti un assistente dello stesso Kishimoto durante l’intera serializzazione di Naruto, ragion per cui è stato scelto per disegnarne il sequel ufficiale. Nel corso della suddetta intervista, che potete leggere sul sito dell’editore, il mangaka ha parlato del suoi obiettivi circa il futuro di Boruto: Naruto Next Generations, rivelando il numero di volumi entro cui vorrebbe chiudere la vicenda.



“La mia massima priorità è completare l’intera storia di Boruto. Detto questo, non voglio che la vicenda si dilunghi eccessivamente. Dal momento che la serie originale di Naruto si è conclusa dopo 72 tankobon, spero di completare [Boruto: Naruto Next Generations] entro il 30° volume, in modo tale che l’intera saga si aggiri attorno al centinaio di volumi.”

Serializzato in Giappone dal mese di maggio 2016, Boruto: Naruto Next Generations si compone attualmente di 7 volumetti, di cui cinque pubblicati anche nel nostro paese dall’editore Planet Manga (Panini Comics). Di conseguenza, prendendo per buone per dichiarazioni dell’illustratore, l’opera potrebbe continuare a tenerci compagni per una decina di anni ancora.

E voi, vi riterreste soddisfatti qualora Boruto: Naruto Next Generations si concludesse realmente dopo una trentina di volumetti, o preferireste una serializzazione longeva tanto quanto quella del fumetto originale di Kishimoto? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso il riquadro dei commenti!