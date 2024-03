Il Milan saluta Toriyama: la sigla italiana di Dragon Ball Z suona a San Siro

Fatichiamo ancora a crederci e a trovare le parole per parlarne, ma Akira Toriyama ci ha salutati, questa volta per sempre. L'amato autore ci ha lasciati il 1° marzo 2024 a causa di un ematoma subdurale, spegnendosi all'età di 68 anni. Una delle più grandi personalità del mondo dei manga, e non solo, non c'è più.

La morte di Akira Toriyama ha colpito il mondo intero e negli ultimi giorni non possiamo fare a meno di parlar d'altro. Il saluto di Masashi Kishimoto e Eiichiro Oda a Toriyama, quello che consideravano come il loro maestro, è stato commovente, ma è stata solo la prima di una lunga serie di iniziative. Nel corso delle ore e delle giornate successive i più grandi autori manga hanno pianto la morte dell'autore di Dragon Ball, ma anche il cinema, i governi da tutto il mondo e lo sport hanno commemorato il sensei padre dello shonen moderno.

Vi avevamo riportato gli omaggi dei club di Serie A all'autore di Dragon Ball, ma l'AC Milan ha voluto fare qualcosa in più di un semplice messaggio di ringraziamento. Come riportato dalle registrazioni di numerosi spettatori, durante le fasi pre-gara di Milan – Empoli, partita finita con il risultato di 1-0 per i padroni di casa, a San Siro è stata suonata la sigla italiana di Dragon Ball Z. Mentre il mondo alza le braccia al cielo per una Genkidama in onore del maestro, allo stadio di Milano si è potuto celebrare Akira Toriyama sulle note di What's My Destiny Dragon Ball di Giorgio Vanni. Thank You, maestro. Continueremo a portare avanti la tua maestosa eredità.