Miles Morales è degno di sollevare Mjolnir nel nuovo What If

La serie What If che punta a mettere Miles Morales nei panni di altri supereroi Marvel continua, e il quarto numero vede il giovane di Brooklyn abbandonare i panni del nuovo Spider-Man per vestire quelli ben più regali del Dio del Tuono: What If... Miles Morales #4 vedrà infatti il debutto di Miles nei panni di Thor.

Dopo aver ammirato la trasformazione di Miles in Hulk sulla cover del terzo numero, è ora il turno di vederlo in azione in sostituzione del Figlio di Odino. What If... Miles Morales #4 sarà realizzato dallo sceneggiatore Yehudi Mercado e dall'artista italiano Luigi Zagaria.



La cover principale dell'albo è stata illustrata da Paco Medina, e ci permette di dare un primo sguardo al Thor di Miles Morales: il giovane eredita il fisico statuario del Dio del Tuono, e il suo martello Mjolnir, che sembra essere stato decorato con dei graffiti.



Il suo costume è un mix tra quello di Thor e un abbigliamento streetwear, corredato dalle caratteristiche sneakers di Miles. Marvel ha pubblicato anche una variant cover, sempre ad opera di Medina, che offre uno sguardo ancora più approfondito al character design di questa versione del personaggio. Entrambe le cover sono disponibili nella gallery in fondo all'articolo.



Al momento, negli Stati Uniti, è stato pubblicato solo il primo numero di What If... Miles Morales, incentrato su Capitan America. La pubblicazione di What If... Miles Morales #4 è al momento prevista, in territorio americano, per l'1 Giugno 2022.