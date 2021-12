Miles Morales, quanto è forte rispetto agli altri Spider-Man e agli eroi Marvel?

In pochissimo tempo, Miles Morales è riuscito a diventare un personaggio molto popolare anche al di fuori del mondo dei fumetti. Ormai tutti conoscono il nuovo Spider-Man, che è riuscito a distinguersi, oltre che per la sua personalità, anche per i suoi poteri. Ma quanto vantaggio gli conferiscono questi poteri rispetto agli altri Spider-Man?

Miles Morales, che recentemente è stato protagonista del trailer di Spider Man Across the Spiderverse, debutta nel 2011 sulle pagine di Ultimate Fallout #4, trovandosi nella difficile posizione (narrativamente come nella realtà) di dover sostituire un personaggio del calibro dell'Ultimate Spider-Man. Originariamente, Miles appartiene a Terra-1610, la dimensione Ultimate, e vive le sue avventure in un universo differente rispetto a quello principale.



Miles ottiene i suoi poteri a causa del morso di un ragno geneticamente modificato dalla Oscorp simile a quello che ha dato i poteri all'Ultimate Peter Parker. Il corpo di Miles entra così in contatto con la formula Oz, lo stesso composto chimico alla base dei poteri dello Spider-Man di Terra-1610, ma anche della sua nemesi, il mostruoso Green Goblin.



Trattandosi di una ragno proveniente da una diversa iterazione dello stesso esperimento, Miles ottiene, oltre ai classici poteri di Spider-Man, anche nuove abilità come il Venom Blast, ovvero la possibilità di scaricare bio-elettricità sul nemico semplicemente toccandolo, e un'abilità di mimetizzazione capace di renderlo praticamente invisibile.



In termini di forza bruta e agilità, Miles si pone sostanzialmente sullo stesso livello di Peter Parker da giovane, classificandosi quindi potenzialmente già al di sopra di eroi Marvel come Capitan America e Black Panther. Mettendolo a confronto con gli altri Spider-Man, però, il discorso si complica.



Nonostante l'inizio delle avventure di Miles coincida con la morte dell'Ultimate Peter Parker, il giovane Spider-Man avrà comunque modo di scontrarsi abbastanza presto con l'eroe a cui si ispira: nella miniserie Spider-Men, pubblicata nel 2012, il Peter Parker dell'universo principale finisce per caso nell'Universo Ultimate.



Ovviamente, i due Spider-Man si scontrano e, inaspettatamente, il giovane Uomo Ragno ne esce vincitore, mettendo KO il frastornato Peter con il suo Venom Blast. I due avranno poi modo di confrontare i loro poteri anche a seguito dell'evento Secret Wars, al termine del quale Miles Morales entra a far parte di Terra Prime, l'universo Marvel principale.



Mettendo le abilità dei due Spider-Man a confronto, i poteri di Miles Morales sono più performanti rispetto a quelli di Peter Parker: i suoi Sensi di Ragno sono più sviluppati, e i suoi poteri esclusivi lo rendono potenzialmente lo Spider-Man più forte tra i due.



C'è anche un altro fattore da prendere in considerazione quando si parla dei poteri di Miles Morales: nell'Universo Ultimate, sia Peter Parker che Green Goblin sono tornati in vita a causa di un effetto collaterale della formula Oz, la stessa che scorre nelle vene di Miles. Questo significa che, in teoria, anche il nuovo Spider-Man potrebbe essere immortale.



Nonostante questo, lo Spider-Man principale dell'universo classico resta Peter Parker, per una semplice questione di anzianità. Peter si è dimostrato più abile nel mestiere di supereroe, riuscendo ad avere la meglio anche su nemici molto più forti di lui grazie al suo intelletto, qualità che comunque non manca al giovane Spider-Man. L'unica cosa che effettivamente manca a Miles è l'esperienza, ma anche per stessa ammissione di Peter, prima o poi il nuovo Spider-Man sarà pronto a sostituirlo.



Le avventure del giovane Uomo Ragno sono narrate mensilmente in Miles Morales: Spider-Man. Sempre restando in ambito fumetti, prossimamente Miles Morales sarà protagonista di un What If che lo vedrà abbandonare i panni di Spider-Man per dare vita a versioni alternative di eroi come Capitan America e Thor.