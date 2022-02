Miles Morales, Marvel anticipa il debutto del misterioso Spider-Smasher

Con la pubblicazione di un'immagine promozionale, Marvel Comics anticipa l'arrivo di un nuovo personaggio nelle storie dello Spider-Man di Brooklyn, Miles Morales. Secondo il teaser Spider-Smasher, questo il nome del misterioso personaggio, potrebbe essere un alleato di Miles come anche un nuovo avversario.

Mentre viene svelato l'aspetto del Miles Morales in versione Hulk che debutterà in What If, la mitologia del nuovo Spider-Man si arricchisce di un nuovo personaggio. "Chi è Spider-Smasher? È un alleato o un avversario?" recita l'immagine condivisa da Marvel realizzata dall'artista Skan (visibile in calce).



Spider-Smasher debutterà sulle pagine di Miles Morales: Spider-Man #38, scritto da Saladin Ahmed e illustrato da Christopher Allen. Sebbene il nome (che possiamo tradurre come Schiaccia-Ragni) sembri suggerire che il nuovo personaggio rappresenterà una minaccia per Miles, il costume di Spider-Smasher potrebbe celare una natura più benevola.



Il nuovo personaggio si presenta infatti con un'armatura che ne cela il viso, accompagnata da un cappuccio con mantello. In mano sembra brandire un'arma, mentre ai suoi avambracci sembrano essere collegate delle braccia meccaniche simili a quelle della Iron Spider. L'indizio più importante è però rappresentato dall'emblema del ragno sul petto, che potrebbe svelare la sua natura da alleato di Miles Morales.



Per scoprire la verità, dovremo attendere Maggio 2022, mese che vedrà la pubblicazione Miles Morales: Spider-Man #38. La popolarità di Miles non accenna in ogni caso a diminuire: Spider Man Miles Morales si è rivelato il terzo gioco Playstation più venduto negli USA.