Miles Morales, Marvel rivela l'identità dell'enigmatico Spider-Smasher

Dopo aver anticipato il debutto del misterioso Spider Smasher con la pubblicazione di un'immagine promozionale, Marvel Comics ha deciso di svelare tutti i dettagli su questo nuovo personaggio che, a partire da Miles Morales: Spider-Man #38, entrerà a far parte della mitologia del giovane Uomo Ragno.

Secondo quanto rivelato da Marvel, Spider-Smasher giocherà un ruolo di rilievo nelle storie future di Miles Morales. Creato dallo sceneggiatore Saladin Ahmed e dall'artista Christopher Allen, Spider-Smasher è un personaggio che Miles incontrerà in una delle dimensioni alternative che visiterà nel corso del suo viaggio multiversale iniziato in Miles Morales Spider Man 36, disponibile da questa settimana negli Stati Uniti.



Sotto la maschera di Spider-Smasher si nasconde una versione cresciuta di Billie Morales, l'infante sorellina di Miles "nata" sulle pagine di Miles Morales: Spider-Man #13 del 2019. La Billie adulta, che si farà conoscere anche con il nome di Capitán Billie, vive in una realtà sotto il giogo dell'Impero del Ragno, un regime dittatoriale creato da Selim, un clone di Miles. Billie, nel suo ruolo di Spider-Smasher, rappresenta il leader della resistenza che cerca di rovesciare il regno dello Spider-Man malvagio.



"È sconvolgente, non solo ho l'opportunità di disegnare un capitolo di una delle più importanti saghe di tutti i tempi, ma posso anche aggiungere un importante tassello alla storia di uno dei miei personaggi preferiti!", ha dichiarato a proposito l'artista Allen.



A corredo dell'annuncio, Marvel ha condiviso anche uno studio del character design di Spider-Smasher realizzato da Allen, che riportiamo in calce. Miles Morales: Spider-Man #38 verrà pubblicato negli Stati Uniti il prossimo 4 Maggio.