Miles Morales, perché i suoi poteri sono diversi dallo Spider-Man di Peter Parker?

Nonostante si sia dovuto per forza di cose confrontare con un mostro sacro del mondo dei fumetti come Peter Parker, Miles Morales è riuscito ad affermarsi come secondo Spider-Man con una naturalezza sorprendente. Data la sua crescente popolarità, molti dei nuovi fan del personaggio sono rimasti però spiazzati dalle abilità di Miles di cui Peter è privo.

Tra i poteri di Miles ci sono infatti invisibilità e Venom Blast, ovvero la capacità di colpire il nemico con una scarica di bio-elettricità. Ma come mai Miles Morales può contare su poteri inaccessibili all'originale Spider-Man? La risposta è nelle sue origini.



Sebbene il nuovo Spider-Man operi ormai da anni in Terra-616, l'Universo Marvel originale, le sue origini sono da riscontrarsi in Terra-1610, l'Universo Ultimate. L'Ultimate Miles Morales e quello attualmente in azione nell'universo classico sono infatti lo stesso personaggio, salvato dalla distruzione di Terra-1610 durante l'evento Secret Wars del 2015.



Nell'Universo Ultimate, la Oscorp di Norman Osborn viene incaricata dallo S.H.I.E.L.D. di ricreare il Siero del Super Soldato: il composto chimico alla base dei poteri di Capitan America. Nel corso delle loro sperimentazioni, gli scienziati della Oscorp creano quindi la Formula Oz. Nel frattempo, durante una gita scolastica proprio nei laboratori della Oscorp, lo studente Peter Parker viene morso da uno dei ragni utilizzati per i test della Formula Oz. Questo composto chimico, insieme al veleno del ragno, conferiscono a Peter i poteri di Spider-Man (in questo caso, però, i poteri dell'Ultimate Spider-Man sono gli stessi dello Spider-Man originale, che su Terra-616 viene morso da un "semplice" ragno radioattivo).



In seguito, la Oscorp inizia a trovarsi in difficoltà finanziarie e, dopo essersi reso conto che i poteri di Spider-Man derivano dalla Formula Oz, Norman Osborn decide di testare il composto direttamente su di sé per provarne l'efficacia: questo lo trasforma in un mostruoso Green Goblin, più simile ad Hulk che a Spider-Man (è da sottolineare che, nell'Universo Ultimate, anche i poteri di Hulk nascono da un tentativo fallito di ricreare il Siero del Super Soldato).



Tempo dopo, poco prima che l'Ultimate Peter Parker trovi la morte sulle pagine di Ultimate Spider-Man #160, lo scenziato della Oscorp Conrad Marcus utilizza il sangue di Peter Parker creare una sorta di "Formula di Spider-Man" che possa permettere all'azienda di creare eserciti di Uomini Ragno. Contestualmente, Aaron Davis, l'Ultimate Prowler, viene incaricato di rubare questa formula, ma durante il "colpo" porta via con sé, inconsapevolmente, anche uno dei ragni di Marcus: questo ragno morderà in seguito suo nipote, Miles Morales, dando vita ad un nuovo Spider-Man.



Proprio come nel caso di Norman, i poteri inediti di Miles derivano da una fonte differente. Mentre nel caso di Green Goblin le cause della sua mostruosa trasformazione sono da riscontrarsi in un'assunzione diretta della Formula Oz, i poteri di Miles e Peter sono più simili in quanto "filtrati" dal morso da un ragno, sebbene si tratti di ragni differenti su cui sono state sperimentate formule differenti: ecco la causa della diversità dei loro poteri.



Come già discusso nell'articolo in cui ci chiedevamo quanto fosse forte lo Spider Man di Miles Morales, la Formula Oz sembra celare un ulteriore "effetto collaterale": l'immortalità. Sia l'Ultimate Peter che l'Ultimate Green Goblin hanno dimostrato di poter tornare dalla morte grazie alla Formula Oz e, sebbene non sia ancora stato mostrato nei fumetti, è molto probabile che anche Miles abbia, inconsapevolmente, questa particolare abilità: un'ulteriore bonus rispetto ai poteri del "classico" Spider-Man di Terra-616.



Le avventure dell'Uomo Ragno di Brooklyn vengono raccontate mensilmente sulla testata Miles Morales: Spider-Man (pubblicata bimestralmente in Italia da Panini Comics). Quest'anno, in ogni caso, avremo modo di vederlo in azione anche al cinema nel sequel di Un Nuovo Universo (qui il primo trailer di Spider Man Across the Spiderverse).