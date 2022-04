Miles Morales, la serie What If si conclude con l'alleanza di tutte le sue varianti

Presto il multiverso dovrà fare i conti con un team composto esclusivamente da varianti di Miles Morales: la serie What If che ha messo Miles nei panni di Capitan America e altri eroi Marvel giunge a conclusione, il prossimo Luglio, con un team-up di tutte le varianti protagoniste della miniserie.

"How many Miles does it take... To save the Universe?!", "Quanti Miles servono... Per salvare l'Universo?!", recita la sinossi di What If... Miles Morales #5, ultimo numero della miniserie che sta raccontando le avventure delle varianti di Miles.



Finora, Marvel ha pubblicato i primi due numeri della miniserie, che hanno visto Miles vestire i panni di Capitan America e Wolverine, mentre il terzo numero (che lo metterà nei panni di Hulk) è in arrivo. Ogni numero della miniserie è stato realizzato da un team creativo differente.



What If... Miles Morales #5 (di 5) sarà realizzato da Cody Ziglar e Paco Medina, e verrà pubblicato negli Stati Uniti a Luglio 2022. La cover del numero, realizzata da Medina, mostra i vari Miles protagonisti dei precedenti numeri della miniserie fare squadra con il Miles/Spider-Man di Terra-616, l'Universo principale Marvel.



Miles Morales sarebbe dovuto tornare al cinema quest'anno con il seguito di Into the Spiderverse, ma sfortunatamente Spider Man Across The Spiderverse è stato rinviato di un anno.