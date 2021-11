Miles Morales sarà Capitan America, Thor e Hulk in un bizzarro 'What If...'

Miles Morales si troverà presto a vestire i panni di Capitan America e non solo. Marvel ha infatti annunciato What If... Miles Morales, serie a fumetti che debutterà a Marzo 2022 e che risponderà alla domanda "E se Miles Morales avesse seguito le orme di un altro eroe al posto di Spider-Man?".

La serie What If... Miles Morales seguirà le vicende dello Spider-Man di Brooklyn, quel Miles Morales che ha festeggiato 10 anni solo di recente, nel ruolo di eroi come Thor, Wolverine e Hulk. Ogni numero della serie verrà realizzato da un team creativo diverso. Il primo, scritto da Cody Ziglar e illustrato da Paco Medina, metterà Miles nel costume a stelle e strisce di Capitan America. La cover di questo albo, che trovate in calce, è stata realizzata dall'italianissima Sara Pichelli, che tra le altre cose è la co-creatrice di Miles Morales.



La cover ci permette di dare una prima occhiata al costume da Capitan America di Miles, che rappresenta una fusione tra il suo costume da Spider-Man e quello indossato solitamente da Steve Rogers. Ovviamente, ogni Capitan America che si rispetti ha bisogno del suo Falcon, e grazie a questa cover possiamo intuire anche chi andrà a sostituire Sam Wilson in questa storia: si tratta di Starling, interesse amoroso di Miles nelle sue avventure stand alone, nonché nipote di Adrian Toomes, l'Avvoltoio.



In attesa di What If...Miles Morales, le avventure del secondo Spider-Man sono raccontate nella testata Miles Morales: Spider-Man, pubblicata mensilmente da Marvel ed edita in Italia da Panini Comics. Rivedremo presto Miles anche al cinema e tra l'altro, recentemente, potrebbe essere stato svelato il titolo di Spider Man Un Nuovo Universo 2 per errore.