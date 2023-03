Milo Manara ospite d'onore all'Etna Comics 2023: ecco la locandina dell'evento italiano

L'Etna Comics è una delle fiere più grandi di Italia legate al mondo del fumetto, dell'animazione e della cultura pop. L'edizione di quest'anno, come di consueto, si terrà a giugno e per l'occasione gli organizzatori hanno chiesto ad un volto noto nel panorama fumettistico nostrano di realizzare la locandina dell'evento.

Si tratta nientedimeno che di Milo Manara, talentuoso artista che ha prestato tutta la sua arte anche a quel gioiellino di Wonder Woman. E sarà proprio lui uno degli ospiti d'onore chiamati dagli organizzatori della fiera catanese, che vi ricordiamo si terrà dall'1 al 4 giugno.

Ovviamente, per celebrare questa chiamata in causa, l'artista ha realizzato una meravigliosa locandina promozionale, apprezzabile in calce alla notizia, che dedica ad Agata l'immagine simbolo di questa edizione 2023. Il direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, spiega: "Completiamo il ciclo dedicato ai miti e alle leggende della tradizione catanese, consacrando il nostro manifesto ad Agata, simbolo per eccellenza di Catania. La fanciulla dalla bellezza mozzafiato che, con la sua innocenza e purezza, racconta da secoli la storia della nostra città."

Tutti gli ospiti della manifestazione saranno svelati nelle prossime settimane, nel frattempo vi invitiamo a dirci che ne pensate di questa locandina con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.