Minacce di morte per Ukyo Kodachi, scrittore del manga di Boruto: Naruto Next Generations

Uno dei problemi più gravi di ciascuna fan-base è la mobilitazione aggressiva della community nei riguardi degli individui responsabili di una determinata polemica. Ciò che è accaduto allo scrittore del manga di Boruto: Naruto Next Generations, tuttavia, è tra le situazioni più gravi del panorama mondiale dell'intrattenimento.

Lo scrittore dello spin-off di Boruto, sequel della mastodontica epopea di Masashi Kishimoto, Ukyo Kodachi, è attualmente alle prese con la stesura del capitolo 41 dell'omonimo manga che debutterà entro la fine della settimana in Giappone. La sua fama come scrittore, tuttavia, gli ha permesso di partecipare alla stesura di alcuni episodi del famoso immaginario della Type Moon, la Fate/Series.

In particolare, la sua partecipazione all'episodio 11 di Fate/Grand Order: Babylonia ha scatenato una reazione talmente violenta da parte dei fan dell'anime, al punto tale da suscitare l'indignazione dagli appassionati di tutto il mondo. Il suo post su Twitter, allegato in calce alla notizia, è stato letteralmente bombardato di minacce di morte, in particolare dai fan americani, cinesi e giapponesi.

Nonostante a detta di alcuni la puntata non risulti poi tanto differente dalla proposta fino ad ora della trasposizione televisiva della route dell'omonimo videogioco, basta scorrere i commenti per notare alcuni giudizi aggressivi e lontani dal buon costume della critica. Fortunatamente, numerosi fan da ogni parte del mondo si sono uniti in sua difesa, ringraziandolo per il lavoro svolto e manifestando profondo supporto per la spiacevole situazione.

