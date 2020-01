Minato Namikaze diventa Iron Man in questa fan art Naruto x Marvel

Il manga creato da Masashi Kishimoto, Naruto, rimane e rimarrà tra le serie più apprezzate e più famose che siano mai state ideate. Anche dopo anni dalla sua naturale conclusione, continua ad essere sulla bocca di molti e tra i pensieri degli appassionati più incalliti, tant'è che sul web ogni giorno viene omaggiato nei modi più disparati.

Abbiamo visto come alcuni decidano di cimentarsi in lunghi rewatch che li portano a scoprire Ester Egg come quello dei Tre Ninja Legendari, ma abbiamo anche visto quanto Naruto sia amato, tra gli altri, pure dagli addetti ai lavori che si prodigano per lasciare riferimenti nascosti negli episodi a cui lavorano. Per esempio il caso dell'animatore di My Hero Academia che ha inserito un eroe inedito dall'aspetto chiaramente ispirato a Kakashi Hatake in una delle ultime puntate uscite della quarta stagione.

Questi sono solo alcuni esempi che non considerano tutti i cosplay che vengono realizzati con cura e amore ogni giorno o la moltitudine innumerabile di fan art che invadono i canali social. E proprio un lavoro che rientra in quest'ultima forma d'arte che vogliamo mostrarvi quest'oggi, un lavoro che ha come obbiettivo omaggiare Naruto, ma anche un altro marchio famosissimo nel mondo e apprezzatissimo dai fan: Marvel.

Sappiamo come i crossover siano all'ordine del giorno. Giusto poco tempo fa vi avevamo fatto vedere quello che un appassionato aveva creato unendo Brook di One Piece con Ghost Rider. Ma se i due personaggi appena citati hanno un aspetto in comune ben evidente a livello visivo, lo stesso non si può dire dei protagonisti di oggi: Minato Namikaze di Naruto e Iron Man della Marvel. Come potete vedere dall'illustrazione riportata in calce all'articolo, realizzata dall'artista Aziz Draws, viene mostrato il Lampo Giallo della Foglia indossare un'armatura che ha le sue sembianze, come i capelli biondi e il mantello di plasma, nella consueta posa tanto cara al quarto Hokage.

E se a livello visivo Iron Man e Minato non hanno molte somiglianze, possiamo dire che entrambi siano andati incontro a una sorte affine: morti per per proteggere qualcosa a cui tenevano e coloro che amavano.

Cosa ne pensi di questa bellissima fan art? Scrivilo qui sotto nei commenti.