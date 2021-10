Il Primo Ministro giapponese promette salari più alti per l'industria anime

Da sessioni lavorative infinite, fino a paghe ridotte all'osso, nell'ultimo periodo l'industria animata giapponese è andata incontro a numerosi scandali. Il nuovo Primo Ministro del Giappone, però, ha promesso di rivoluzionare tutto: da buon fan di Demon Slayer qual è, si comincerà da salari più adeguati.

Gli ultimi mesi hanno visto l'industria anime giapponese sulla gogna mediatica. Stando alle informazioni emerse, le paghe sono infime e c'è poco rispetto nei confronti dei lavoratori. Difatti, come evidenziato da una curiosa statistica, 9 animatori su 10 abbandonano il lavoro entro tre anni. Questa situazione indecorosa, però, sta per finire.

Il prossimo Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha promesso di apportare pesanti modifiche all'industria animata e a quella manga, confermando l'aumento dei salari per gli animatori e i creatori che lavorano nel settore. Al giorno d'oggi, in media un animatore guadagna all'incirca una cifra che sfiora a malapena i 700 euro: un importo ritenuto inaccettabile considerata l'immensa mole di lavoro a cui sono sottoposti.



Quando entrerà in carica, però, Kishida, che succederà al Premier Suga, rivoluzionerà la situazione. Il merito, pare vada attribuito a Demon Slayer. Per sua stessa ammissione, il Primo Ministro è un grande fan dell'opera di Koyoharu Gotoge e il suo personaggio preferito è Akaza.

