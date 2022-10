My Hero Academia, i fan votano il personaggio meno amato: chi è?

Il manga shōnen My Hero Academia, scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi porta con sé un elevato e svariato numero di personaggi. Siete curiosi di sapere chi sono i meno amati?

Su un popolare subreddit che conta circa un milione e mezzo di iscritti, dal nome My Hero Academia (Boku No Hero Academia), dedicato al franchise, è stato indetto un sondaggio per votare il personaggio più odiato dell'intera opera.



Al terzo posto vi è All for One, con il 6,25%. La medaglia d'argento va a Kastuki Bakugo con il 6,63%, mentre al primo posto vi è Minoru Mineta, con ben il 71,13%. Un parere, dunque, quasi unanime, dichiarato da oltre 2000 votanti. Bene invece per All Mighty (Toshinori Yagi), Izuku Midoriya e Togura Shigaraki.

A proposito del secondo posto sul podio, Bakugo, c'è la possibilità che il personaggio venga rivalutato nel tempo? D'altronde il rivale di Deku è un personaggio più complesso di quel che si possa pensare, che sta seguendo un'evoluzione di cui vi abbiamo parlato anche nel nostro speciale su Bakugo.



Evidentemente, prendendo a campione il pensiero di molti fan di My Hero Academia, il carattere perverso di Minoru lo rende particolarmente poco gradito. Quali sono invece i vostri personaggi più odiati di My Hero Academia?

Intanto la storia continua e i fan più accaniti e curiosi hanno la possibilità di consultare i nuovi spoiler di My Hero Academia 371.