Mira Ladovira favolosa in questo cosplay Disney della principessa Jasmine

Le principesse Disney create negli anni, alcune ex novo altre ispirate a storie già esistenti, sono state tante. Qualcuna ha anche ricevuto un rifacimento in live action negli ultimi anni, dopo essere salita alla ribalta nella versione animata, mentre qualcun'altra ha ricevuto ruoli di spessore in videogiochi come Kingdom Hearts.

In tempi recenti, la Disney ha iniziato a proporre le sue storie anche in chiave live action e uno di questi film si è incentrato su Aladdin, noto classico che fu prodotto in versione animata nel 1992. Nel 2019, con nomi importanti come quello di Will Smith, la storia di Agrabah si è ripresentata agli spettatori con attori in carne e ossa. In quella versione, Jasmine ebbe il volto di Naomi Scott.

Negli ultimi giorni però la nota cosplayer Mira Ladovira, famosa per i suoi cosplay a tema The Witcher, ha deciso di cimentarsi portando ai suoi follower un'altra versione del personaggio. Vediamo così questo cosplay a tema Disney con una splendida Jasmine nella foto in basso. Riprendendo l'iconico abito regale celeste, questa Jasmine si completa con la tiara, orecchini e altri dettagli ingioiellati che confermano la sua ascendenza.

Cosa ne pensate di questa versione inedita di Jasmine di Aladdin?