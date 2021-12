Miracleman, Marvel anticipa il ritorno dello storico supereroe

Con Timeless #1, pubblicato negli USA il 29 Dicembre, Marvel ha voluto regalare ai suoi lettori una storia celebrativa che andasse ad anticipare ciò che andremo a leggere l'anno prossimo. A conclusione della storia, Marvel ha annunciato il ritorno di Miracleman, eroe creato negli anni '50 con una complessa storia editoriale alle spalle.

Miracleman, chiamato originariamente Marvelman, è un personaggio creato da Mick Anglo nel 1954 per la casa editrice britannica Len Miller & Son. Si trattava di una risposta al Captain Marvel (Shazam) di DC Comics: Marvelman era infatti un ragazzino chiamato Micky Moran capace di trasformarsi in un supereroe adulto pronunciando la parola magica "Kimota".



Nel 1982, Alan Moore rilanciò il personaggio di Marvelman, rinominandolo Miracleman. Il successo della storia di Moore portò all'ingaggio di un altro celebre sceneggiatore per la testata: Neil Gaiman. Alla fine degli anni '90, però, iniziò una battaglia legale per i diritti di Miracleman, che finirono nel 2014 in mano a Marvel Comics, che iniziò la ristampa delle avventure storiche del personaggio. Grazie a Panini Comics, questa ristampa di Miracleman arrivò anche in Italia.



L'ultima breve apparizione di Miracleman è stata in Marvel Comics #1000 del 2019, in una storia di una sola pagina scritta da Gaiman e illustrata da Mark Buckingham. Con la pubblicazione di Timeless #1, scopriamo quindi che Miracleman sta per fare il suo ritorno, e non solo: probabilmente le intenzioni di Marvel Comics sono quelle di introdurre il personaggio nell'Universo principale, Terra-616.



Tra le numerose anticipazioni di Timeless #1, non è mancato un accenno al giorno del giudizio dei supereroi in arrivo nel 2022, un enigmatico avvenimento che coinvolgerà Eterni, X-Men e Avengers.