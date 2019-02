Mirai: Dynit rivela data di uscita e dettagli delle edzioni home video

L'edizione home video del film d'animazione Mirai, pellicola candidata all'oscar 2019 nella categoria miglior film animato, ha finalmente una data d'uscita italiana. Ad annunciare la data è stata la stessa Dynit tramite la sua pagina ufficiale Facebook, rivelando anche tutte le edizioni che arriveranno sugli scaffali dei negozi.

Mirai, l'ultima fatica del regista Mamoru Hosoda (Summer Wars, Wolf Children, The Boy and the Beast) arriverà in edizione home video il prossimo 24 aprile 2019, in DVD e in due versioni Blu-Ray disc. La pellicola, come detto in apertura, è stata recentemente candidata all'oscar 2019 come miglior film d'animazione, ed è un traguardo non di poco conto per il lavoro del maestro Hosoda.

Mirai parla di Kun-chan, un bambino geloso della sua nuova sorellina (Mirai appunto), rea di averlo privato delle attenzioni dei suoi genitori. Mentre è sopraffatto dalle molteplici, nuove emozioni che sperimenta per la prima volta nella sua breve vita, Kun-chan viene presto avvicinato da una versione più anziana di Mirai proveniente dal futuro...

Di seguito potete trovare i dettagli e il prezzo di tutte le edizioni home video in arrivo:

DVD - disco singolo, prezzo 14,99 euro

Blu-Ray - disco singolo, prezzo 19,99 euro

Limited Edition - digipack box, 2 Blu-Ray, DVD, 2 booklet, card e poster

Extra: trailer, presentazione, interviste, making of, documentario

Prezzo 44,99 euro

Mirai uscirà il 24 aprile in tutta Italia.