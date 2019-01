Mirai è nella lista dei candidati all'Oscar come Miglior Film d'Animazione

Durante la giornata di oggi sono stati diffusi i nomi dei cinque lungometraggi animati che andranno a contendersi la statuetta per il Miglior Film d'Animazione nel corso degli Oscar 2019. Tra le cinque pellicole anche un illustre rappresentante dell'animazione giapponese, Mirai di Mamoru Hosoda.

Oggi il mondo del cinema aveva la totalità della propria attenzione rivolta verso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, e cioè l'organizzazione che per il novantunesimo anno consecutivo andrà ad assegnare gli Academy Awards, conosciuti da tutti come gli Oscar, che ha finalmente diramato la lista delle nomination. Nonostante si tratti di una tematica cinematografica, anche l'industria degli anime avrà un po' di spazio, visto che un film di animazione giapponese ha raggiunto la candidatura per una delle categorie della premiazione.

Stiamo parlando di Mirai (Mirai no Mirai), lungometraggio diretto da Mamoru Hosoda, che andrà a competere con altre cinque pellicole per la statuetta assegnata al Miglior Film d'Animazione. Questa la cinquina completa dei contendenti:

Mirai

Gli Incredibili 2

Spider-Man: Un Nuovo Universo

L'isola dei cani

Ralph spacca internte

Come potete vedere si tratta di un traguardo davvero importante, visto che l'anime si andrà a scontrare con opere uscite dalle mani di registi blasonati come Wes Andreson o con lungometraggi che portano su di un nuovo piano eroi conosciuti da tutti, che si tratti di una famiglia particolarmente dotata o del classico Spider-Man di quartiere.

Ricordiamo che Mamoru Hosada è l'autore di altri grandi capolavori del cartone animato nipponico, basti citare giganti del settore come Wolf's Children e The Boy and The Beast, senza escludere La ragazza che saltava nel tempo. Il suo ultimo lavoro riuscirà a conquistare la tanto ambita statuetta per questi Oscar 2019?

Ecco, per chi fosse interessato, la sinossi ufficiale di Mirai:

"Protagonista è Kun-chan, un bimbo viziato che sente che la sua nuova sorellina, Mirai, gli ha rubato l’amore dei suoi genitori. Sopraffatto dalle tante esperienze che affronta per la prima volta nella sua vita e dall’invidia che si scatena in lui verso la sorellina, Kun-chan incontrerà una versione più anziana di Mirai proveniente dal … futuro! Imparerà così cosa voglia dire essere un fratello maggiore in un un’avventura intrisa di amore e fantasia."