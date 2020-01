Mirio contro Overhaul: il duello di My Hero Academia prende vita con un fantastico cosplay

Lo Shie Hassaikai è stata la presenza costante della prima fase di My Hero Academia stagione 4. L'organizzazione di yakuza guidata da Kai Chisaki stava cercando di far risorgere il nome del gruppo sfruttando il quirk di Eri. Sintetizzandolo, aveva creato un'arma potente che ha messo in agitazione gli eroi, i quali sono entrati in azione.

Tra i professionisti spiccano i giovani allievi della Yuei, tra i quali c'è Mirio Togata. La spalla di Sir Nighteye, grazie al suo quirk, è il primo a inseguire e raggiungere Overhaul. L'episodio 11 di My Hero Academia stagione 4 è stato quasi tutto incentrato sul loro duello e, da questi minuti, è stata tratta una scena d'impatto ricreata tramite cosplay.

Grazie al suo quirk, Mirio scompare e ricompare alle spalle di Overhaul con la rappresentazione di Raptorwithashotgun che potete vedere in calce. Nonostante non sia semplice replicare la scena di My Hero Academia nel mondo reale, la coppia di cosplayer è riuscita a inserire pathos e dinamicità nella foto.

Purtroppo Togata andrà incontro a diversi problemi e dovrà lasciare il posto al compagno Izuku Midoriya. Con il primo arco di My Hero Academia ora concluso, l'anime si dirige verso una nuova fase con nuovi nemici ed eventi.