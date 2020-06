Mirka Andolfo scriverà e realizzerà Harley Quinn, sarà la prima italiana a farlo

DC Comics ha recentemente presentato Harley Quinn: Black + White + Red, la nuova serie dedicata alla fidanzata di Joker che porterà, per la prima volta, la firma di un'autrice italiana. Mirka Andolfo infatti, star del fumetto internazionale con successi come Sacro/Profano e Mercy, sarà l’autrice del secondo capitolo della serie.

Di seguito potete leggere il Comunicato Stampa ufficiale inviatoci pochi istanti fa.

"La nuova serie del celeberrimo personaggio di Harley Quinn ha già riscosso interesse da parte di critica e pubblico: composta da 14 episodi autoconclusivi, ogni storia è contraddistinta da un diverso stile, unico per ciascun autore. Le tavole, prodotte con il classico bianco e nero, sono caratterizzate dall’aggiunta del colore rosso.

L’irriverenza e l’energia emancipatoria di Harley Quinn si sposa pienamente con lo spirito di Mirka Andolfo, affermatasi negli anni per i suoi personaggi femminili forti e ispiratori, raccontati spesso attraverso una rappresentazione anticonformista, body-positive e carica di un erotismo liberatorio e assertivo. Una combinazione esplosiva che già in passato è riuscita a infiammare il dibattito.

Considerata una delle migliori fumettiste su scala internazionale, essere la prima tra gli autori italiani a firmare una storia unica per DC è per Mirka Andolfo un successo meritato, che segue una serie di prestigiose collaborazioni che vanno dalla Walt Disney alla Image Comics (l’editore di The Walking Dead), passando per l’editore francese Glénat, Panini Comics, e diverse realtà, anche in campo non fumettistico".

Il primo capitolo di Harley Quinn: Black + White + Red è ora reperibile online, mentre quello di Mirka Andolfo sarà disponibile a partire da venerdì 3 luglio 2020. L'opera sarà aggiornata settimanalmente.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di leggere quest'opera? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!