Mirko di My Hero Academia conquista proprio tutti: un altro mangaka le dedica un disegno

Nelle recenti uscite di Weekly Shonen Jump, My Hero Academia ha preparato un arco narrativo davvero intenso nonostante sia solo alle fasi iniziali. Dai capitoli disegnati da Kohei Horikoshi è emersa in particolare la figura di Mirko, l'eroina coniglio che era stata presentata nel volume 21 dell'opera ma che finora non era apparsa molto.

Ma il mangaka ha deciso di approfondire il personaggio di Mirko con gli ultimi capitoli di My Hero Academia, e questa ha già conquistato tantissimi fan tra i lettori del manga. Tra questi c'è anche un collega di Horikoshi, ovvero Kaneda Yousuke famoso per il manga Kishuku Gakkou no Juliet. L'opera è stata pubblicata in parte su Bessatsu Shonen Magazine e in parte su Weekly Shonen Magazine e ha anche ricevuto un anime.

Il sensei Kaneda ha deciso di dedicare un disegno a questa nuova eroina di My Hero Academia come potete vedere in calce nel post di Reddit. Qui Rumi Usagiyama è già in azione mentre sferra un potentissimo calcio che mette in risalto le sue forti e allenate cosce mentre i capelli seguono il movimento rotatorio del corpo. Cosa ne pensate dell'illustrazione del mangaka di Kishuku Gakkou no Juliet?

My Hero Academia sembra voler dare spazio a tanti eroi con l'attuale arco narrativo e sta già mettendo in scena diversi scontri importanti.