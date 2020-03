Mirko di My Hero Academia fa il suo debutto nel mondo dei cosplay

My Hero Academia stagione 4 si sta avvicinando alla fine. Col ventiquattresimo episodio siamo infatti arrivati alla penultima settimana di trasmissione, ma il ritmo della narrazione non accenna comunque a rallentare. Infatti, nell'episodio di My Hero Academia 4x24 abbiamo visto tanti nuovi personaggi, tra cui gli attesissimi Hawks e Mirko.

Durante la presentazione della nuova classifica degli eroi più forti del Giappone, i fan del manga hanno potuto finalmente vedere in azione sotto forma di anime l'eroina Mirko. Kohei Horikoshi ama il personaggio e, grazie agli ultimi capitoli di My Hero Academia, la ragazza è diventata molto amata anche dal fandom e i primi esiti già si vedono.

Cutiepiesensei, cosplayer, aveva già in caldo un travestimento da Mirko e ha atteso la giornata di ieri 29 marzo per pubblicarla sul suo account Instagram. Approfittando della messa in onda dell'episodio dove l'eroina ha fatto il suo debutto, il cosplay di Mirko è diventato virale ottenendo oltre 14 mila like.

L'eroina coniglio Mirko anche nella foto che potete vedere in calce veste con il classico costume bianco con una falce di luna sul petto ad altezza seno, mentre la parte inferiore del vestito lascia tanto spazio alle cosce e poco all'immaginazione. I capelli bianchi contornano le vistose orecchie da coniglio, anche loro bianche, che risaltano sulla pelle scura della ragazza. Cosa ne pensate di questo cosplay di My Hero Academia?