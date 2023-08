Mirko regna in questo cosplay a tema My Hero Academia dell'italiana Regina

Ambientato in un mondo in cui molte persone hanno sviluppato superpoteri noti come "quirk", la serie di My Hero Academia segue le avventure di Izuku Midoriya, un ragazzo senza poteri che aspira a diventare un grande eroe. Ovviamente davanti ha già eroi molto affermati che deve assolutamente scavalcare se vuole diventare il più forte.

E di eroi forti in My Hero Academia ce ne sono numerosi, incredibili e talentuosi che proteggono la società dai criminali e dai supercattivi con le più disparate abilità. Tra i più forti si annoverano gli eroi pro come All Might, l'ex simbolo della pace, Endeavor, il nuovo numero uno, e Hawks, un'agile e intelligente spia. Tra i dieci più forti del Giappone c'è anche un'eroina, la donna più forte dell'arcipelago nipponico, che ha subito conquistato i fan con i suoi ingressi in scena roboanti e prepotenti.

Mirko, il cui vero nome è Rumi Usagiyama, è un'eroina professionista conosciuta come la Rabbit Hero, dato che il suo quirk le dona le caratteristiche di un coniglio. La sua forza e agilità derivanti da questa mutazione la rendono una delle più potenti eroine in circolazione. Dotata di orecchie e coda di coniglio, Mirko è rinomata per il suo temperamento focoso e il suo stile di combattimento aggressivo.

Non è in combattimento ma è comunque in posa questo cosplay di Mirko. Basandosi su due artwork con l'eroina, l'italiana Regina si cala nei panni dell'eroina dal costume bianco di My Hero Academia ed è pronta a prendere a calci chiunque osi sfidare la giustizia. Anche qui dimostra di essere tra le più forti, ma quali sono i personaggi più forti di My Hero Academia al momento?