Miroirs e Oshi no Ko - My Star debutteranno con J-POP Manga

Due importanti serie, attesissime dal pubblico nostrano, sono state annunciate da J-POP Manga. Con l’etichetta di Edizioni BD, sono in arrivo Miroirs, dagli autori di The Promised Neverland, e Oshi no Ko - My Star, di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari.

Dopo aver presentato Number 5 del maestro Taiyo Matsumoto, J-POP Manga si rende protagonista di altri due succulenti annunci. Dal 30 marzo, nelle fumetterie italiane debutta Oshi no Ko – My Star, opera vincitrice del Next Manga Award 2021, pluri-candidata ai Manga Taisho e in corsa per l’Osamu Tezuka Cultural Prize. Il primo volume arriva in una speciale prima edizione con effetto olografico e con allegato il gadget Meet your Idol Card.

La storia scritta da Akasaka e Yokoyari segue le vicende di Goro, un ginecologo che lavora in un paesino di campagna. Grande appassionato di idol, in particolare con l’emergente Ai Hoshino, non ha alcun legame con il mondo dello spettacolo. L’incontro tra i due mette in moto il destino. Questo, arriva dopo il debutto di La mia fuga alcolica. Scappando dalla realtà con J-POP.

Di Posuka Demizu e Kaiu Shirai, Miroirs debutta anch’esso il 30 marzo. Questo volume unico, nato dalla collaborazione tra Shueisha e Chanel, racconta tre storie ambientate nell’odierno Giappone che si ispirano alla vita di una donna iconica, la fondatrice della casa di moda. Nel 1910, a Parigi, apriva il primo negozio del brand di lusso francese. Gabrielle Chanel promosse un concetto di bellezza e uno stile innovativi, e con la sua visione riuscì a scardinare gli stereotipi imposti dalla società.